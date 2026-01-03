فنزويلا على حافة المجهول .. ضربة أمريكية واعتقال مادورو يفجران عاصفة دولية

قالت الإعلامية أمل الحناوي إن فنزويلا دخلت مرحلة شديدة الخطورة، في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تنفيذ ضربة أمريكية واسعة داخل البلاد، بالتزامن مع الكشف عن اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته ونقلهما جوًا إلى خارج الأراضي الفنزويلية.

الاضطراب السياسي والأمني

وأوضحت الحناوي، خلال تقديمها برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن هذه التطورات غير المسبوقة أحدثت حالة من الاضطراب السياسي والأمني في الداخل الفنزويلي، وسط ترقب حذر لما ستؤول إليه الأوضاع خلال الساعات المقبلة، خاصة في ظل غياب رأس القيادة السياسية في توقيت بالغ الحساسية.

تداعيات أمنية واقتصادية واسعة

وأضافت أن المشهد يتجه حاليًا نحو المؤسسات الدستورية الفنزويلية، التي تقع على عاتقها مسؤولية إدارة المرحلة الانتقالية، في وقت تتصاعد فيه المخاوف من تداعيات أمنية واقتصادية واسعة، قد لا تقتصر آثارها على الداخل الفنزويلي فحسب، بل تمتد إلى الإقليم بأكمله.