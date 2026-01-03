قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

رئيسة الوزراء الإيطالية: العملية الأمريكية في فنزويلا مشروعة ودفاعية

جورجيا ميلوني- رئيسة وزراء إيطاليا
جورجيا ميلوني- رئيسة وزراء إيطاليا
هاجر رزق

اعتبرت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أن العملية العسكرية الأميركية في فنزويلا تندرج في إطار "الدفاع" المشروع، وإن أقرت بوجوب عدم استخدام القوة العسكرية لتغيير الأنظمة.


 

وقالت الزعيمة اليمينية التي تعد حليفة للرئيس الأميركي دونالد ترامب في بيان إن "الحكومة تعتقد بأن التحرك العسكري الخارجي ليس الطريقة الأمثل لإنهاء حكم الأنظمة الاستبدادية، لكنها في الوقت ذاته تعتبر التدخل الدفاعي بمواجهة الهجمات الهجينة على أمنها أمرًا مشروعًا كما هو حال الكيانات التابعة للدول التي تغذي وتدعم تهريب المخدرات".



 

العدوان الأمريكي على فنزويلا 


 

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، تنفيذ عملية عسكرية مفاجئة في فنزويلا، أسفرت عن اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس ونقلهم خارج البلاد.


 

ووصف ترامب العملية بأنها ضربة اعتقال منسقة بين القوات الأمريكية وجهات إنفاذ القانون الأمريكية، بما فيها إدارة مكافحة المخدرات، مشيرًا إلى أن مادورو كان مطلوبًا قضائيًا بتهم تتعلق بـ”الإرهاب المرتبط بالمخدرات”.


 

من جانبها، أعلنت حكومة مادورو حالة الطوارئ الوطنية بعد الهجمات التي استهدفت منشآت مدنية وعسكرية في العاصمة كاراكاس وولايات ميرندا، أراجوا ولا غويارا.


 

ورفضت الحكومة الفنزويلية وصف واشنطن للعمليات بأنها مكافحة مخدرات واعتبرتها عدوانًا عسكريًا صريحًا.


 

كما جاءت الهجمات بعد أشهر من التوترات مع واشنطن بسبب اتهامات تهريب المخدرات التي ينفيها مادورو.

