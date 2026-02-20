وننسى اللي كان الحلقة 2 .. محاولة قتل ياسمين عبد العزيز

طرحت منصة شاهد الحلقة الثانية من مسلسل" وننسي اللي كان" بطولة الفنانة ياسمين العزيز.

وحملت الحلقة عدد من الاحداث، حيث تعرضت جليلة رسلان " ياسمين عبد العزيز" لمحاولة قتل، بعد ان تم تخديرها ورميها من شرفة احد الفنادق، لتصاب بشروخ في الضلع، كما حدث مشاجرة في العرض الخاص بفيلمها، وقد تدجل كريم فهمي لينفذها في ظل غياب حارسها الشخصي.



مسلسل «وننسى اللي كان»، من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخيبري، ويشارك في بطولته إلى جانب ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي، كل من: شيرين رضا، خالد سرحان، منة فضالي، محمود ياسين جونيور، محمد لطفي، محمود حافظ، وإيهاب فهمي.

ويناقش «وننسى اللي كان»، كواليس النجاح على المستويين النفسي والعاطفي، طارِحًا تساؤلات جوهرية حول قدرة الإنسان على تجاوز ماضيه، والثمن الذي قد يضطر لدفعه من أجل الحفاظ على مكانته في القمة.