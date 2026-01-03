قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خطف رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو من غرفة نومه.. أين الجيش الفنزويلي؟
تساؤلات حول مصير مادورو بعد اعتقاله.. غموض يحيط بصحته وحقيقة العملية الأمريكية
مسؤول أمريكي سابق: مادورو يحصل على حقوق قانونية كاملة في واشنطن
السنغال ضد السودان.. فرق شاسع في القيمة السوقية لصالح أسود التيرانجا
ترامب يعلن إصابة عدد من القوات الأمريكية في الهجوم على فنزويلا
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تتوقع جوا مائلا للدفء نهارا شديد البرودة ليلا
مش بيذاكر .. عامل يسحل نجل شقيقه بدراجته النارية فى أسيوط
أجواء شديدة البرودة تضرب البلاد يصاحبها موجة أمطار| الطقس غدا
أسهم شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية ترتفع مع بداية 2026
الإليزيه: الرئيس ماكرون يتابع تطورات الأوضاع في فنزويلا
13 ألف جنيه .. رفع قيمة المعاش لهذا الحد
دار الإفتاء: "فتوى برو" يجيب عن 2475 سؤالا بالإنجليزية والفرنسية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب يعلن إصابة عدد من القوات الأمريكية في الهجوم على فنزويلا

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
أ ش أ

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، إصابة عدد من قوات بلاده خلال الهجوم الذي تم شنه ضد فنزويلا، دون وقوع وفيات، وذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء “أسوشيتد برس” الأمريكية. 

وأضاف ترامب، أنه تحدث إلى الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو قبل أسبوع من شن الهجوم، وطالبه بالاستسلام، مشيرا إلى أنه كان سيتم تنفيذ هذا الهجوم منذ 4 أيام، إلا أن الطقس لم يكن جيدا.

وأوضح ترامب أنه عندما تم اعتقال مادورو؛ كان في منزل أشبه بحصن محاط بفولاذ صلب من جميع الجوانب.

وأشار إلى أنه تم توجيه الاتهام إلى مادورو وزوجته في نيويورك، وسيسافران إلى الولاية عن طريق طائرة هليكوبتر وسفينة.

وتأتي هذه التصريحات؛ بعدما أعلن الرئيس الأمريكي- عبر منصة "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي- شن بلاده، بنجاح، ضربة واسعة النطاق ضد فنزويلا، واعتقال الرئيس نيكولاس مادورو برفقة زوجته، ونقلهما جوا إلى خارج البلاد.

دونالد ترامب فنزويلا إصابة جنود أمريكيين نيكولاس مادورو الرئيس الفنزويلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر البنزين والسولار في مصر اليوم

رسميًا.. سعر البنزين والسولار في مصر اليوم

في أجواء عائلية راقية.. علي جمعة يصطحب ابنة جيهان زكي إلى عريسها بحفل زفافها

في أجواء عائلية راقية.. علي جمعة يصطحب ابنة جيهان زكي إلى عريسها | صور

أسعار الدواجن

هتشتريها بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت بالأسواق

اجازة

إجازة رسمية لموظفي الحكومة الأربعاء المقبل ..وهؤلاء محرومون بأمر القانون

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر وبنين بكأس الأمم الأفريقية والقنوات الناقلة

هيفاء وهبي

موقف جرئ.. هيفاء وهبي تقطع فستانها خلال حفلها لتتمكن من الرقص |فيديو

صورة ارشيفية

ارتفاع مرتقب في أسعار الطماطم حتى رمضان.. نقيب الفلاحين يحذر

قرار عاجل من المحكمة بقبول طعن المعاشات لتنفيذ حكم صرف العلاوات الخاصة

قرار عاجل من المحكمة بقبول طعن تنفيذ حكم صرف العلاوات الخاصة بالمعاشات

ترشيحاتنا

منتخب السنغال

منتخب السنغال يدرك التعادل أمام السودان فى أمم أفريقيا

غزل المحلة

رحيل ثنائي غزل المحلة بفرمان علاء عبد العال

رابطة الأندية

عقوبات بالجملة .. رابطة الأندين تعلن غرامات أندية بطولة كأس عاصمة مصر

بالصور

التغذية السليمة في بداية 2026.. خطوات بسيطة لأسلوب حياة صحي يدوم

أخطاء نرتكبها عند إنقاص الوزن تفقدنا الحماسة
أخطاء نرتكبها عند إنقاص الوزن تفقدنا الحماسة
أخطاء نرتكبها عند إنقاص الوزن تفقدنا الحماسة

بداية 2026.. أرخص 5 سيارات عائلية SUV في مصر

سيارات عائلية ‏SUV
سيارات عائلية ‏SUV
سيارات عائلية ‏SUV

طريقة عمل كفتة الفراخ في الفرن بدون قلي.. وصفة صحية وشهية

طريقة عمل كفتة الفراخ في الفرن بدون قلي
طريقة عمل كفتة الفراخ في الفرن بدون قلي
طريقة عمل كفتة الفراخ في الفرن بدون قلي

موديل 2008 ‏.. سعر ومواصفات ‏سيارة بـ 100 ألف جنيه

سوزوكى ماروتى
سوزوكى ماروتى
سوزوكى ماروتى

فيديو

أسرار جديدة في واقعة تاجر مسطرد

بلاغ كاذب وإصابات وهمية.. أسرار جديدة في واقعة تاجر مسطرد

فريدة سيف النصر

عملت تحاليل كتير ومظهرتش حاجة.. فريدة سيف النصر تكشف عن تعرضها للسحر

أحمد السقا

وداعًا للسوشيال ميديا.. قرار مفاجئ من الفنان أحمد السقا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لميس

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

المزيد