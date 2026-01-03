ترامب يعلن إصابة عدد من القوات الأمريكية في الهجوم على فنزويلا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، إصابة عدد من قوات بلاده خلال الهجوم الذي تم شنه ضد فنزويلا، دون وقوع وفيات، وذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء “أسوشيتد برس” الأمريكية.

وأضاف ترامب، أنه تحدث إلى الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو قبل أسبوع من شن الهجوم، وطالبه بالاستسلام، مشيرا إلى أنه كان سيتم تنفيذ هذا الهجوم منذ 4 أيام، إلا أن الطقس لم يكن جيدا.

وأوضح ترامب أنه عندما تم اعتقال مادورو؛ كان في منزل أشبه بحصن محاط بفولاذ صلب من جميع الجوانب.

وأشار إلى أنه تم توجيه الاتهام إلى مادورو وزوجته في نيويورك، وسيسافران إلى الولاية عن طريق طائرة هليكوبتر وسفينة.

وتأتي هذه التصريحات؛ بعدما أعلن الرئيس الأمريكي- عبر منصة "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي- شن بلاده، بنجاح، ضربة واسعة النطاق ضد فنزويلا، واعتقال الرئيس نيكولاس مادورو برفقة زوجته، ونقلهما جوا إلى خارج البلاد.