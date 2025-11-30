بتصميم مطابق لساعة أبل آلترا.. إليك أهم مواصفات ساعة Realme Watch

تستعد شركة Realme لإطلاق ساعة Realme Watch 5 وقد أكدت الشركة مؤخرًا توفرها على منصة Flipkart، لكن موعد الإطلاق لا يزال مجهولًا.

والآن، كشفت الشركة عن القائمة الكاملة للميزات الرئيسية للساعة الذكية.

ساعة ريلمي 5



تتميز ساعة Realme Watch 5 بشاشة AMOLED مقاس 1.97 بوصة بدقة 390×450 بكسل، وسطوع 600 شمعة/متر مربع، ومعدل تحديث 60 هرتز، ونسبة شاشة إلى هيكل تبلغ 79%.

وتتميز الساعة بتاج من سبائك الألومنيوم وفتحة مكبر صوت بتصميم قرص العسل.

وتدعم الشاشة ميزة Always-on Display، وتقول Realme إنها قادرة على التكيف مع الليل والنهار.

وتعمل الساعة ببطارية بسعة 460 مللي أمبير/ساعة، وتوفر ما يصل إلى 16 يومًا من الاستخدام العادي، وما يصل إلى 20 يومًا في الوضع الذكي الخفيف، وما يصل إلى 720 دقيقة من مكالمات البلوتوث.

مواصفات ساعة ريلمي 5



لتتبع اللياقة البدنية، تأتي ساعة Watch 5 مزودة بـ 108 أوضاع رياضية. كما أنها مزودة بنظام تحديد المواقع العالمي (GPS) المستقل عن الرياضة مع خمسة أنظمة GNSS لتتبع دقيق للأنشطة الخارجية.

يمكن للمستخدمين الاطلاع على بيانات أنشطتهم اليومية وعرض بياناتهم الرياضية بنقرة واحدة. تشمل ميزات الصحة مراقبة النوم، وتدريب التنفس، وإدارة الدورة الشهرية، ومراقبة معدل ضربات القلب، ومراقبة SpO2 Max، ومراقبة الإجهاد.

تتميز ساعة Realme Watch 5 بمقاومة للغبار والماء بمعيار IP68، وبوصلة، ودعم لبطاقة NFC، ومكالمات بلوتوث عالية الدقة، وجهاز اتصال داخلي مستقل بتقنية بلوتوث. وتوفر الساعة أكثر من 300 سمة لواجهة الساعة، بما في ذلك خيارات قابلة للتخصيص، ومتعددة الوظائف، ورسوم متحركة، وألبومات صوتية. كما توفر مؤشرات رئيسية لما بعد الرياضة و تعمل الساعة كمدرب على المعصم بأهداف محددة مسبقًا، ومقياس سرعة، وشريك جري ذكي، ومسارات جري.



وتأتي الساعة الذكية مزودة بحزام بتقنية الموجات ثلاثية الأبعاد مصنوع من مواد آمنة على البشرة.

ويتميز بسهولة تنظيفه ووضوحه في الظلام ومن المتوقع الإعلان عن موعد إطلاق الساعة في الهند قريبًا.