مياه القناة : تطهير مأخذ المحطات وتسليك بالوعات الأمطار بمدينة بورفؤاد

أعلن اللواء أحمد محمد رمضان ، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الأحد، علي انطلاق أعمال تطهير مأخذ محطات مياه الشرب " بالسويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، من الحشائش والعوالق التى بدورها تؤثر على سحب المياه من الترعة كما تؤثرعلى المواتير الخاصة بالمآخذ, بالاضافة الي استمرار أعمال تطهير وتسليك بالوعات الأمطار بمدينة بورفؤاد.

وقال اللواء أحمد رمضان، انه اصدر تعليماته بأنطلاق أعمال تطهير مأخذ محطات مياه الشرب من الترعة في إقليم محافظات القناة الثلاث، والتي قد بدأت بالفعل من محطة مياه الكيلو 7 علي طريق الإسماعيلية بورسعيد، وتلك الأعمال تشمل إزالة كل العوالق والرواسب والقمامة، والحشائش والجزر الطينية من الترعة، والمتواجدة بجوار الفتحات الحديدية بمأخذ المحطة، والتي تؤثر على سحب المياه، وعلى المواتير الخاصة بالمأخذ، وأن الهدف من ذلك هو الحفاظ على كفاءة عمل المأخذ والمحطات، وإنتاج كوب مياه نظيف طبقا للمواصفات القياسية والصحية المصرح بها.

وأضاف رئيس المياه والصرف الصحي بمحافظات القناة، إن هذا التطهير يتم بصفة مستمرة لكل مأخذ محطات مياه الشرب، وذلك عن طريق فريق متخصص في أعمال التطهير لإزالة الحشائش العالقة وجميع المخلفات المتواجدة بجوار مأخذ محطات المياه، كما يتم تطهير الشبكات الحديدية من المخلفات والمواد العالقة التي تمر من خلال الفتحات الحديدية بمأخذ المحطة، وذلك لضمان توفير مياه نظيفة وآمنة للمواطنين.

كما أكد اللواء أحمد رمضان، علي استمرار أعمال تطهير شنايش وبالوعات الأمطار بمدينة بوفؤاد، بالاضافة الي تركيب اغطية بالوعات بمنطقة زمزم، ومنطقة خديجه امام العمارة رقم 78، ومنطقة القابوطي، مؤكداً ايضاً علي استمرار أعمال الملس والتطهير لشبكات الصرف الصحي بمنطقة الضواحي منطقة القابوطى، ومدينة بورفؤاد، وحى الشرق، بمحافظة بورسعيد.

وأوضح اللواء أحمد رمضان، أننا نقوم بتنظيم قوافل المائية فى اطار تحقيق الأهداف الإستراتيجية للشركة والتى من أهمها تحقيق رضا العميل، وتنمية الوعي لدى المواطنين بأهمية الحفاظ على مياه الشرب والتعامل الأمثل لشبكات الصرف الصحي، والتأكيد على الجهد المبذول لتوفير مياه شرب نقية والتخلص الآمن من الصرف الصحي وتعزيز مفهوم المشاركة المجتمعية مع منظمات المجتمع المدني و إبراز مجهودات الدولة في تطوير صناعة مياه الشرب والصرف الصحي.