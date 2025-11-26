قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ بورسعيد يشارك في فعاليات الملتقى السنوى السادس لمنظومة التأمين الصحي الشامل

محافظ بورسعيد يشيد بجهود الدولة المصرية في النهوض بالقطاع الصحي
محافظ بورسعيد يشيد بجهود الدولة المصرية في النهوض بالقطاع الصحي
محمد الغزاوى

شارك اللواء أ ح محب حبشي محافظ بورسعيد، صباح اليوم، في فعاليات الملتقى السنوي السادس للهيئة العامة للرعاية الصحية، والذي انطلق بالعاصمة الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك تحت شعار "من الرؤية إلى التوسع.. نرتقي بالرعاية الصحية إلى المعايير العالمية"، والذي يأتي متزامنًا مع مرور 6 سنوات على إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد.

وحضر فعاليات افتتاح الملتقى السنوي السادس للهيئة عدد من الوزراء والمحافظين، 

محافظ بورسعيد يشيد بجهود الدولة المصرية في النهوض بالقطاع الصحي 

و شارك الدكتور "آرون موتسواليدي"، وزير الصحة بجنوب أفريقيا؛ كضيف شرف الملتقى، بالإضافة إلى مشاركة عدد من وزراء الصحة السابقين، ونخبة من كبار المسئولين والسفراء.

وقبل بدء فعاليات الملتقى، تفضل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتشريف الصورة التذكارية مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية. حيث بدأت فعاليات الملتقى بتأكيد رئيس مجلس الوزراء أن ما تحقق في القطاع الصحي بمصر يعد ثمرة رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وجهود سيادته في جعل صحة المواطن على رأس أولويات الدولة.

وتضمنت فعاليات الملتقى عرض فيديو تسجيلي بعنوان " فيلم الأمل"، والذي استعرض الحالات التي تم التعامل معها فى مختلف التخصصات على مستوى محافظات التأمين الصحي، والإمكانات المتاحة في مستشفيات الهيئة لتقديم أفضل مستوى من الرعاية الصحية للمواطنين، من خلال الاستعانة بأحد الأجهزة الطبية، فضلا عن الإشارة إلى أن الخدمات التي تقدمها منظومة التأمين الصحي الشامل بمقابل بسيط للغاية مقابل التكلفة العالية خارج هذه المنظومة.

كما تم خلال فعاليات افتتاح الملتقى عرض أغنية حملت عنوان" عظمة على عظمة" التي تحكي عن إنجازات الدولة المصرية في منظومة التأمين الصحي الشامل. وقام رئيس مجلس الوزراء بتكريم عدد من رموز عمل الرعاية الصحية، وشركاء النجاح، والفائزين في المسابقة السنوية للملتقى، وجوائز التميز بالهيئة؛ تقديرًا لجهودهم في تطوير المنظومة الصحية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، واحتفاءً بالجهود المبذولة داخل المنظومة، وتقديرًا لنماذج مضيئة في مختلف التخصصات الصحية والإدارية.

تجدر الإشارة إلى أن الملتقى يركز هذا العام على استعراض الإنجازات التي حققتها الهيئة العامة للرعاية الصحية؛ كذراع الدولة الرئيسية في ضبط وتنظيم تقديم خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل على مدار 6 سنوات، وإتمام المرحلة الأولى من تطبيق المنظومة بست محافظات، والمأمول من تطبيق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الشامل.

كما أنه من المقرر أن يتم ـ خلال فعاليات الملتقى ـ إبرام 25 بروتوكول تعاون ومذكرة تفاهم، تشمل شراكات مع مؤسسات وهيئات حكومية، ومؤسسات المجتمع المدني، وشركاء نجاح من القطاع الخاص؛ بهدف تعزيز استدامة المنظومة الصحية، ودعم جودة الخدمات، وتوسيع نطاق المبادرات والبرامج المتخصصة.

وتمتد فعاليات الملتقى على مدار يومين ليشمل سلسلة من ورش العمل والجلسات التفاعلية والتدريبية المكثفة، التي تستهدف تطوير مهارات الكوادر الطبية والإدارية والفِرق الصحية، وتعزيز قدراتهم في إدارة وتشغيل الأنظمة الصحية المتقدم، وتوفر هذه الورش منصة حقيقية لتبادل الخبرات والتجارب الدولية، واستعراض أفضل الممارسات العالمية في تقديم الرعاية الصحية، بما يسهم في رفع كفاءة المنظومة الصحية وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

