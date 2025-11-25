بالصور | تعليم بورسعيد: تذليل العقبات أمام الإدارات والمدارس الفترة المقبلة

عقد أشرف سلومة مدير الإدارة العامة للرقابة والتفتيش وطاهر الغرباوي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد اليوم اجتماعا موسعا استهدف مديري مدارس إدارة شمال التعليمية وذلك بمقر الإدارة لمناقشة عدد من المستجدات على الساحة التعليمية.

جاء ذلك بحضور الحسيني راغب مدير عام التعليم العام إيهاب عبد المقصود مدير عام الشؤون التنفيذية أميرة عبد اللطيف مدير عام إدارة شمال التعليمية وفاء حريز وكيل الإدارة رائد شاهين مدير المكتب الفني لمدير المديرية وعدد من قيادات الإدارة.

وخلال الاجتماع تم استعراض الموقف التنفيذي لعدد من الملفات المرتبطة بسير العملية التعليمية ومتابعة انضباط العمل داخل المدارس ورفع كفاءة الأداء بما يضمن توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب وتذليل العقبات التي قد تواجه الإدارات والمدارس خلال الفترة المقبلة.

وأكد الأستاذ طاهر الغرباوي أن هذه الاجتماعات تأتي في إطار المتابعة المستمرة والتنسيق الكامل بين قطاعات المديرية من أجل الارتقاء بمنظومة التعليم في بورسعيد مشيرا إلى أهمية التعاون بين جميع الجهات المعنية لتحقيق أفضل مستوى من الأداء داخل المدارس.

مدير الإدارة العامة للرقابة والتفتيش ومدير المديرية يجتمعان بمديري مدارس شمال بورسعيد

كما شدد الأستاذ أشرف سلومة مدير الإدارة العامة للرقابة والتفتيش على ضرورة الالتزام بتطبيق التعليمات المنظمة للعمل وضمان الجدية في المتابعة الميدانية والتعامل الفوري مع أية ملاحظات حرصا على انتظام العملية التعليمية وتحسين الخدمة المقدمة للطلاب.