ثلاث شكاوى وتمديد| رئيس متابعة بورسعيد يكشف تفاصيل اليوم الأول بالمحافظة

أكد هشام عبد المجيد رئيس لجنة متابعة بورسعيد، أن تم فتح اللجان في موعدها المحددة، مضيفا أن ورد ليدينا ثلاث شكاوي.



وأضاف هشام عبد المجيد رئيس لجنة متابعة بورسعيد، في المؤتمر الصحفي للهيئة الوطنية للانتخابات، مساء اليوم الاثنين، أن الشكاوى الأول ضد أحد المرشحين يقوم بتوزيع أموال، والثانية استخدام المال السياسي بمقابل اجبار المواطنين على اختيار مرشح معين.

وتابع هشام عبد المجيد رئيس لجنة متابعة بورسعيد، أن النيابة فحصت الشكاوى وحفظت الشكاوى الثلاث لعدم صحتها، متابعا أن هناك كثافة في لجنة في الدائرة الثانية ومعظم اللجان اغلقت.