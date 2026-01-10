رضخوا للشيطان .. ننشر نص أمر إحالة المتهمين بقـ.ـتل شخص من ذوي الإعاقة بالجيزة

قررت جهات التحقيق المختصة بالجيزة، إحالة 5 متهمين للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بقتل شخص من ذوي الإعاقة عمداً مع سبق الإصرار بسبب خلاف مالي نشب بينهم بدائرة قسم شرطة الطالبية.

وجاء أمر إحالة المتهمين في القضية رقم 16177لسنة 2025 جنايات قسم الطالبية والمقيدة برقم 36-8لسنة 2025 كلي جنوب الجيزة، أنهم قتلوا المجني عليه " م . م . إ . س" حال كونه من ذوي الإعاقة عمداً مع سبق الإصرار علي ذلك لإطفاء سخيمة قلوبهم لخلافا مالي نشب فيما بينهم والمجني عليه فبث الشيطان ريح خبثه وختم على قلوبهم وعقولهم ورضخوا له، فهياً لهم جرمهم فبيتوا النية وتفكروا بروية وعقدوا العزم المحقق على التنكيل به بدافع الانتقام لبغض نفوسهم وعدم تقبلهم السلوك المجني عليه إذ لم يسعوا لتقويمه واتخاذ اللازم قانونا.

وإن صح اعتقادهم بل استفحلوا في عتيهم جهلا وأعدوا مخططاً أحكموا دقائقه درساً، بعدما قلبوا الأمور على وجهها بأن تحينوا الانفراد به بمحل عملهم محل الاتهام الثاني -متخيرين اياه مسرحاً لجرمهم - واستجلبوا أدوات متعددة لتحقيق جرمهم، فاستداموا تقييد المجني عليه وتكبيله بقيد حديدي أت وصفه متخذين من غرفة بمحل عملهم موقعا لحبسه وسلب حريته وفرض السطوة عليه، وقد استمر جرمهم لمدة جاوزت أثني عشر يوماً، ونزعت من قلوبهم الرحمة بأن تلذذاو بتعذيبه بدنياً بأن تعدوا . ضربا متتابعا مستخدمين أدوات أن وصفها واستكملوا بقطع سبل اعاشته وتدهور حالته الصحية تباعاً ولم يعبئوا بذلك وتقابلوا واستبشروا بنتيجة فعالهم والتي تفاقمت حتي أودت بحياته وفاضت روحه إلى بارئها إثر ما تعرض إليه وذاقه من الآلام والتعديات والاصابات والتي ابانها تقرير الصفة التشريحية على النحو المبين بالتحقيقات.

اقترنت تلك الجناية بجناية أخري الا وهي أنه في ذات الزمان والمكان خطفوا المجني عليه "م . م . إ . س"، بالإكراه لخلافاً نشب فيما بينه والمتهمين فاستشاط الأخيرين غضباً، فأعدوا مخططاً احكموا دقائقه وأنفذوه بأن اتفقوا جميعاً على مراقبة أماكن تردده، فتمكن المتهم الأول من القاء شباكه عليه فور ابصاره بالطريق العام، فاستتبع بأبلاغ البقية وتجمعوا سويا - مستكملين مخططهم واقتادوه عنوة عنه لداخل غرفة بمحل عملهم : فتمكنوا من الانفراد به بعيداً عن أعين الناس لأتمام جرائمهم محل الاتهامات اللاحقة والاتهام السابق على النحو المبين بالتحقيقات.

وقد اقترنت تلك الجناية بالجناية محل الاتهام التالي: هتكوا عرض المجني عليه" م . م . إ . س" بالقوة والتهديد بأن أشهروا بوجهه ادوات - آت وصفهم - واستغلوا عصبتهم فتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من كسر شكيمته إذ أجبروه عنوة على تجريده من ملابسه كاشفين لعورته والبسوه لباس نسائي منزلي واستكملوا هتك عرضه بالجريمة محل الاتهام التالي على النحو المبين بالتحقيقات.

تعدوا على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليه" م . م . إ . س" بأن التقطوا بجهازين من الأجهزة - هاتفين محمولين - صوراً فوتوغرافية ومقاطع مرئية يظهر بها المجني عليه مجرداً من ملابسه ومرتدي لباس نسائي منزلي دون رضاه وكان ذلك اثناء اجتماع على مسمع ومرأي من المتهمين جميعاً على النحو المبين بالتحقيقات.

كما احتجزوا المجني عليه وافراد أسرته المجني عليهم رشا بمحل عمل المتهمين بدون أمر من الحكام المختصين ودون حق بأن غلقوا الأبواب وشلوا مقاومتهم ، وقد استمر جرمهم لمدة جاوزت أثني عشر يوماً على النحو الوارد بالتحقيقات.

أحرزوا أدوات سلسلة حديدية عصي حديدية - كابل كهربائي - سير ماكينة بغير مسوغاً من القانون أو مبرراً من الضرورة المهنية والحرفية وقد استخدموها في الجرائم محل الاتهامات السابقة.