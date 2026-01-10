قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
احتجاجات في قلب تل أبيب تطالب بلجنة تحقيق وتتهم حكومة نتنياهو بطمس الحقائق
وزير الزراعة: لن نسمح بأي تهاون يؤثر على حقوق الفلاحين
الأردن يؤكد دعمه الكامل لسيادة الصومال ويرفض الاعتراف الإسرائيلي بـ أرض الصومال
الفراعنة يتقدمون على كوت ديفوار بثنائية مرموش وربيع| صور
آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب مساء اليوم 10-1-2026
إسقاط 33 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية خلال 7 ساعات
الصغرى 5 .. انخفاض غير مألوف في درجات الحرارة غدا
أسيست إمام عاشور.. محمد صلاح يسجل الهدف الثالث لمصر في شباك كوت ديفوار
يا رب كملها بالستر.. تعليق وزير الشباب والرياضة عبر الفيسبوك على نتيجة مصر وكوت ديفوار
الغندور يعلق على أحداث الشوط الأول لـ منتخب مصر
برلماني: لقاء السيسي بممثلة الاتحاد الأوروبي يؤكد مكانة مصر ودورها الإقليمي والدولي
بث مباشر .. الشوط الثاني لمباراة مصر وكوت ديفوار بأمم إفريقيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

رضخوا للشيطان .. ننشر نص أمر إحالة المتهمين بقـ.ـتل شخص من ذوي الإعاقة بالجيزة

أرشيفية
أرشيفية
مصطفي رجب

قررت جهات التحقيق المختصة بالجيزة، إحالة 5 متهمين للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بقتل شخص من ذوي الإعاقة عمداً مع سبق الإصرار بسبب خلاف مالي نشب بينهم بدائرة قسم شرطة الطالبية.

وجاء أمر إحالة المتهمين في القضية رقم  16177لسنة 2025 جنايات قسم الطالبية والمقيدة برقم 36-8لسنة 2025 كلي جنوب الجيزة، أنهم قتلوا المجني عليه " م . م . إ . س"  حال كونه من ذوي الإعاقة عمداً مع سبق الإصرار علي ذلك لإطفاء سخيمة قلوبهم لخلافا مالي نشب فيما بينهم والمجني عليه  فبث الشيطان ريح خبثه وختم على قلوبهم وعقولهم ورضخوا له، فهياً لهم جرمهم فبيتوا النية وتفكروا بروية وعقدوا العزم المحقق على التنكيل به بدافع الانتقام لبغض نفوسهم وعدم تقبلهم السلوك المجني عليه إذ لم يسعوا لتقويمه واتخاذ اللازم قانونا.

وإن صح اعتقادهم بل استفحلوا في عتيهم جهلا  وأعدوا مخططاً أحكموا دقائقه درساً، بعدما قلبوا الأمور على وجهها بأن تحينوا الانفراد به بمحل عملهم محل الاتهام الثاني -متخيرين اياه مسرحاً لجرمهم - واستجلبوا أدوات متعددة لتحقيق جرمهم، فاستداموا تقييد المجني عليه وتكبيله بقيد حديدي أت وصفه متخذين من غرفة بمحل عملهم موقعا لحبسه وسلب حريته وفرض السطوة عليه، وقد استمر جرمهم لمدة جاوزت أثني عشر يوماً، ونزعت من قلوبهم الرحمة بأن تلذذاو بتعذيبه بدنياً بأن تعدوا . ضربا متتابعا مستخدمين أدوات أن وصفها واستكملوا بقطع سبل اعاشته وتدهور حالته الصحية تباعاً ولم يعبئوا بذلك وتقابلوا واستبشروا بنتيجة فعالهم والتي تفاقمت حتي أودت بحياته وفاضت روحه إلى بارئها إثر ما تعرض إليه وذاقه من الآلام والتعديات والاصابات والتي ابانها تقرير الصفة التشريحية على النحو المبين بالتحقيقات.

 اقترنت تلك الجناية بجناية أخري الا وهي أنه في ذات الزمان والمكان خطفوا المجني عليه "م . م . إ . س"، بالإكراه لخلافاً نشب فيما بينه والمتهمين فاستشاط الأخيرين غضباً، فأعدوا مخططاً احكموا دقائقه وأنفذوه بأن اتفقوا جميعاً على مراقبة أماكن تردده، فتمكن المتهم الأول من القاء شباكه عليه فور ابصاره بالطريق العام، فاستتبع بأبلاغ البقية وتجمعوا سويا - مستكملين مخططهم واقتادوه عنوة عنه لداخل غرفة بمحل عملهم : فتمكنوا من الانفراد به بعيداً عن أعين الناس لأتمام جرائمهم محل الاتهامات اللاحقة والاتهام السابق على النحو المبين بالتحقيقات.

وقد اقترنت تلك الجناية بالجناية محل الاتهام التالي: هتكوا عرض المجني عليه" م . م . إ . س" بالقوة والتهديد بأن أشهروا بوجهه ادوات - آت وصفهم - واستغلوا عصبتهم فتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من كسر شكيمته إذ أجبروه عنوة على تجريده من ملابسه كاشفين لعورته والبسوه لباس نسائي منزلي واستكملوا هتك عرضه بالجريمة محل الاتهام التالي على النحو المبين بالتحقيقات.

تعدوا على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليه" م . م . إ . س" بأن التقطوا بجهازين من الأجهزة - هاتفين محمولين - صوراً فوتوغرافية ومقاطع مرئية يظهر بها المجني عليه مجرداً من ملابسه ومرتدي لباس نسائي منزلي دون رضاه وكان ذلك اثناء اجتماع على مسمع ومرأي من المتهمين جميعاً على النحو المبين بالتحقيقات.

كما احتجزوا المجني عليه وافراد أسرته المجني عليهم رشا بمحل عمل المتهمين بدون أمر من الحكام المختصين ودون حق بأن غلقوا الأبواب وشلوا مقاومتهم ، وقد استمر جرمهم لمدة جاوزت أثني عشر يوماً على النحو الوارد بالتحقيقات.

أحرزوا أدوات سلسلة حديدية عصي حديدية - كابل كهربائي - سير ماكينة بغير مسوغاً من القانون أو مبرراً من الضرورة المهنية والحرفية وقد استخدموها في الجرائم محل الاتهامات السابقة.

جهات التحقيق المختصة بالجيزة إحالة 5 متهمين للمحاكمة الجنائية قتل شخص من ذوي الإعاقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

8 قنوات مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد كوت ديفوار | تعرف عليها

مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار

قنوات مفتوحة على نايل سات تبث مباراة مصر وكوت ديفوار.. اعرف الطريقة

قنوات مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار

نزل التردد الآن.. قنوات مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار مباشر

منتخب مصر

بالترددات.. قنوات مفتوحة تبث مباراة مصر وكوت ديفوار في أمم أفريقيا

400 جنيه دفعة واحدة| قفزة مفاجئة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

400 جنيه دفعة واحدة| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

منتخب مصر

قنوات مجانية لمشاهدة مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار

اسرائيليين

رسائل تهديد غامضة ترعب الإسرائيليين: نحن قادمون انظروا إلى السماء عند منتصف الليل

منتخب مصر

كيف تشاهد مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار في كأس أمم إفريقيا؟

ترشيحاتنا

المصري البورسعيدي

التعادل 1-1 يحسم مواجهة المصري وكهرباء الإسماعيلية في كأس عاصمة مصر

الأهلي يهزم الأخدود

الدوري السعودي| الأهلي يهزم الأخدود بهدف نظيف

منتخب مصر

إبراهيم فايق بعد التقدم على كوت ديفوار: أنا مصر يالا.. بخوف مش بخافش

بالصور

فواكه شائعة ترفع سكر الدم .. احذر تناولها بكثرة

أنواع من الفواكه ترفع سكر الدم
أنواع من الفواكه ترفع سكر الدم
أنواع من الفواكه ترفع سكر الدم

تسلا تطرح أرخص نسخة من Model 3 في السوق السعودية

تسلا Model 3
تسلا Model 3
تسلا Model 3

طارق العريان: نفسي أعمل فيلم مع روبرت دي نيرو

طارق العريان مع عبلة سلامة
طارق العريان مع عبلة سلامة
طارق العريان مع عبلة سلامة

تشغيل جهاز الأشعة الجديد بمستشفى الصدر بالزقازيق بتكلفة 600 ألف جنيه

تركيب جهاز اشعة
تركيب جهاز اشعة
تركيب جهاز اشعة

فيديو

ايمان عبد اللطيف

أسبوع شتوي قاسٍ .. تحذير من حالة الطقس الأسبوع المقبل

ايمان عبد اللطيف

خطوة بخطوة .. طريقة التقديم في شقق مشروع جنة

ايمان عبد اللطيف

أب لأربعة أطفال .. تفاصيل صـ.ادمة بحـ.ادث جيم الشيخ زايد

شيرين عبدالوهاب

ابحثوا عنها .. عمرو أديب يثير القلق بشأن اختفاء شيرين عبد الوهاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

المزيد