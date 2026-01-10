القبض على قاتل زوجته بجسر السويس بعد هروب شهرين ونصف | تفاصيل وصور

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية امن القاهرة من ضبط المتهم بقتل زوجته بمنطقة عين شمس بعد خلافات بينهما أثر اكتشافها أن زوجها متهم في قضايا نصب بعد 3 أشهر من الزواج

القبض علي قاتل زوجته بجسر السويس

وكانت المقدم أحمد عويس رئيس مباحث قسم شرطة عين شمس تلقي بلاغا يفيد العثور على جثة القتيلة رانيا حسن داخل شقتها بمنطقة جسر السويس بالانتقال والفحص تبين أن المجني عليها مقتولة وملفوفة في بطانية بفحص علاقات المجني عليها تبين أن وراء الجريمة زوجها المتهم مصطفي بكر

تم إعداد الأكمنة اللازمة وتبين أن المتهم نشبت بينه وبين زوجته خلافات بعد فترة من الزواج بعد اكتشاف الزوجة أن المتهم عليه العديد من قضايا النصب وله علاقات متعددة فطلبت منه الطلاق إلا أنه رفض وقرر التخلص منها بذبحها داخل الشقة ووضعها في بطانية وقام بتشغيل التكييف عليها

وكشفت كاميرات المراقبة أن الزوج غادر الشقة بعد ساعتين من الحادث

وبعد هروب دام شهرين تمكنت الأجهزة الأمنية بقيادة العميد أحمد يحي مفتش المباحث والرائد اسلام حرب معاون المباحث من ضبط المتهم