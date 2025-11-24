بعد تريند آيفون 13 الخاص بـ أمير قطر.. الهاتف ليس iPhone 13

انتشرت بشدة في الساعات القليلة الماضية صورة للشيخ تميم بن حمد أمير دول قطر وهو ممسكاً بهاتفه الذكي من علامة آبل على منصة "اكس" تويتر سابقاً، حيث أثنى رواد المنصة على تواضعه لحمله هاتف آيفون 13 دون أن يحمل أحدث إصدار، أو حتى يكون مرصعاً بالماس والذهب.

حققت الصورة بالفعل رواجاً كبيراً في وقت قياسي، لكن لم ينتبه الرواد إلى أن الهاتف الذي يحمله أمير دول قطر هو آيفون 12 وليس من سلسلة آيفون 13، ويتضح ذلك بكل سهولة من الإطار الخلفي لكاميرات الهاتف، والتي تميز كل سلسلة من هواتف آيفون بوضوح تام.

وكذلك بسبب ارتدائه لحذاء رياضي ماركة شهيرة جرى السحب على شرائه بغذارة لدرجة أن بعض المتاجر أعلنت نفاذ مخزونها من نفس موديل الحذاء، لكن تريند آيفون 13 كان أكثر انتشاراً من الحذاء.

لكن لنصحح المعلومة فهو هاتف آيفون 12، النسخة العادية منه ليست نسخة البرو أو البروماكس، اللتان تعرفان بالسعر الأعلى والمواصفات الأقوى، وجرى إطلاق هذا الهاتف رسمياَ في عام 2020 ، أي أن الهاتف مع أمير دولة قطر منذ 5 سنوات ولازال يستخدمه دون أن يستغني عنه.

وبلغ سعر الهاتف وقت إطلاقه عام 2020 منذ 5 سنوات حوالي 700 دولاراً لنسخة 64 جيجابايت.

يأتى جوال iphone 12 بشاشة قياس 6.1 بوصة من نوع OLED super retina xdr، بوزن أخف و أقل سمكًا من آيفون 11، كما أن الشاشة أقوى بـ ٤ مرات من شاشات آيفون 11 بفضل ceramic shield المتواجد فى حواف الشاشة، كما أنه مقاوم للماء والغبار.

يعمل جوال iphone 12بمعالج من نوع A14، كما يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، مع ذاكرة وصول عشوائى سعة 4 جيجابايت، وذاكرة داخلية بـ 3 سعات 64 و 128 و 256 و جيجابايت، مع حواف معدنية وواجهتين من الزجاج المقوى.

iphone 12

يقدم جوال iphone 12 كاميرا خلفية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة واسعة f/1.6، و2.4/f تدعم التصوير بتقنية 4K بدقة 60 إطار فى الثانية، مع وجود فلاش رباعى ودعم ميزة التركيز التلقائي، وكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة واسعة f/2.2، بدقة عرض 1080، مع تحسينات جبارة للتصوير فى الوضع الليلى منخفض الإضاءة.

يتوفر جوال iphone 12 بنظام تشغيل ios 17 الجديد ويتيح خدمة "آبل" للدفع، يدعم بلوتوث 5.0، والاتصال اللاسلكي واي فاي 6، و يو إس بى إصدار 2.0، وتقنية الاتصال اللاسلكي NFC.

يحمل جوال iphone 12بطاريةمميزة سعة 2815 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 20 وات، والشحن اللاسلكي بقوة 15 وات.

تستطيع شراء جوال iphone 12 في 6 ألوان هي الأحمر والأسود والأزرق والأخضر والأبيض والبنفسجي.