تخرج الدورة الرابعة من المعينين بالهيئات القضائية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية

نظمت الأكاديمية العسكرية المصرية مراسم الإحتفال بتخريج الدورة الرابعة من المعينين بالهيئات القضائية بوزارة العدل وذلك بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية.

بدأت مراسم الاحتفال بمناقشة مشروع تخرج الدورة والذى عكس مدى ماوصل إليه الخريجون من مستوى تعليمى وتدريبى راقٍ خلال مدة دراستهم بالأكاديمية ، أتبعه إستعراض الموقف التدريبى للدورة.

وألقى أقدم الدارسين كلمة قدم خلالها الشكر للقوات المسلحة على ما لمسوه خلال فترة تدريبهم من رعاية وإهتمام وما إكتسبوه من مبادئ وخبرات على أسس وطنية وعلمية داخل الأكاديمية ، أعقبها إعلان نتيجة الدورة.

وألقى المستشار عدنان فنجري وزير العدل كلمة وجه خلالها الشكر للقوات المسلحة على دعمها المستمر وإسهامها فى تدريب وتأهيل المعينين الجدد بوزارة العدل والعمل على إعداد كوادر جديدة لديهم القدرة على آداء مهامهم التى سيكلفون بها بكل تفانٍ وإخلاص.

كما ألقى الفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية كلمة قدم خلالها التهنئة للخريجين متمنياً لهم التوفيق فى حياتهم العملية , مشيراً إلى حرص الأكاديمية على توفير كافة السبل لتخريج أجيال من شباب مصر الواعد مسلح بالعلم والإنضباط والوطنية قادر على العطاء فى مختلف قطاعات الدولة،

واختتمت المراسم بتبادل الدروع وتكريم أوائل الخريجين.

وفى سياق متصل وقع الفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية والمستشار الدكتور حسين مدكور رئيس هيئة قضايا الدولة عقد اتفاق لدعم آفاق التعاون المشترك بين الطرفين، فضلاً عن تدريس دورة

التحول الرقمى المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات المصرية لدارسى الدورات المدنية بالأكاديمية.