قدمت الشيف ندى عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، طريقة عمل الفلافل العراقية.

طريقة عمل الفلافل العراقية

المكونات:

- 2 كوب حمص يابس (منقوع 12 ساعة بالماء مع تغيير الماء)

-1 بصلة متوسطة

-3 فصوص ثوم

- نصف حزمة بقدونس

- نصف حزمة كزبرة خضراء

- 1 ملعقة صغيرة كمون

- 1 ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة

- نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود

- نصف ملعقة صغيرة كركم

- ملح حسب الذوق

- ملعقة كوب مليانه بيكنك باودر (تضاف قبل القلي مباشرة)

- سمسم (اختياري)

- زيت غزير للقلي

طريقة التحضير لعمل الفلافل العراقية:

1 يُصفّى الحمص جيدًا من الماء ويُغسل.

2 باستخدام محضرة الطعام او ماكنة اللحم يضاف الحمص المنقوع مع البصل، الثوم، البقدونس، الكزبرة حتى يصبح خليطًا ناعمًا لكن خشن قليلًا.

3 نضيف جميع البهارات والملح ونخلط.

4 قبل القلي مباشرة نضيف البيكنك باودر ونقلب سريعًا.

5. نُشكل الفلافل (كُرات أو أقراص)، ويمكن رشها بالسمسم.

6. نقلي بزيت حار متوسط الحرارة حتى تصبح ذهبية ومقرمشة.

7 تُرفع على ورق مطبخ.