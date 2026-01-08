قدمت الشيف ندى عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، طريقة عمل الفلافل العراقية.
طريقة عمل الفلافل العراقية
المكونات:
- 2 كوب حمص يابس (منقوع 12 ساعة بالماء مع تغيير الماء)
-1 بصلة متوسطة
-3 فصوص ثوم
- نصف حزمة بقدونس
- نصف حزمة كزبرة خضراء
- 1 ملعقة صغيرة كمون
- 1 ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة
- نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود
- نصف ملعقة صغيرة كركم
- ملح حسب الذوق
- ملعقة كوب مليانه بيكنك باودر (تضاف قبل القلي مباشرة)
- سمسم (اختياري)
- زيت غزير للقلي
طريقة التحضير لعمل الفلافل العراقية:
1 يُصفّى الحمص جيدًا من الماء ويُغسل.
2 باستخدام محضرة الطعام او ماكنة اللحم يضاف الحمص المنقوع مع البصل، الثوم، البقدونس، الكزبرة حتى يصبح خليطًا ناعمًا لكن خشن قليلًا.
3 نضيف جميع البهارات والملح ونخلط.
4 قبل القلي مباشرة نضيف البيكنك باودر ونقلب سريعًا.
5. نُشكل الفلافل (كُرات أو أقراص)، ويمكن رشها بالسمسم.
6. نقلي بزيت حار متوسط الحرارة حتى تصبح ذهبية ومقرمشة.
7 تُرفع على ورق مطبخ.