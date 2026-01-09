استشهاد 6 فلسطينيين في غارات للاحتلال الإسرائيلي على مخيم النصيرات وغزة

استشهد 6 فلسطينيين وأصيب آخرون، في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة، ومنزلا في مدينة غزة، ليرتفع عدد الشهداء في القطاع منذ فجر اليوم إلى 15 شهيدا بينهم 5 أطفال.



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن طائرات الاحتلال قصفت منزلا لعائلة المجدلاوي في منطقة بلوك (C) في مخيم النصيرات، ما أسفر عن استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين، كما قصفت منزلا في منطقة عسقولة في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين.



وأضافت الوكالة أن طائرات الاحتلال أغارت على مدينة دير البلح، وعلى منزل في مخيم البريج وسط القطاع، كما قصفت مدفعية الاحتلال شارع السكة في حي الزيتون، جنوب شرق مدينة غزة.