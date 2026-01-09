قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

أحمد سليمان: حزين على حال الزمالك.. وعملت قلب مفتوح بسبب الأوضاع في النادي

أحمد سليمان
أحمد سليمان
رباب الهواري

خرج أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، بتصريحات قوية وصريحة، خلال ظهوره في برنامج «اللعيب» على قناة MBC مصر، كاشفًا عن حالة من الغضب والاستياء بسبب ما وصفه باتخاذ قرارات مصيرية داخل النادي دون علمه أو علم بعض أعضاء مجلس الإدارة، مؤكدًا أن هذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها علنًا عن هذا الأمر.

تأكيد على الحفاظ على أسرار النادي

استهل أحمد سليمان حديثه بالتأكيد على التزامه الكامل تجاه نادي الزمالك، قائلًا إنه لم يفشِ يومًا أي سر من أسرار النادي، مشددًا على أن ضميره مرتاح أمام الله وجماهير القلعة البيضاء، وأن مصلحة الزمالك كانت وستظل فوق أي اعتبارات شخصية.


 

الدهشة من تسريبات الصحفيين

وأبدى سليمان دهشته الشديدة من قيام بعض الصحفيين بنشر تفاصيل تتعلق بتشكيل الجهاز الفني، ثم حذفها، في الوقت الذي لا يكون فيه أعضاء مجلس الإدارة على علم بتلك التفاصيل. وتساءل: كيف يتم تداول هذه المعلومات إعلاميًا قبل أن تصل إلى المجلس نفسه، ثم يتم الإعلان عنها رسميًا في وقت لاحق؟

قرارات مفاجئة دون علم المجلس

وأكد عضو مجلس الإدارة أن الأزمة لا تتعلق فقط بالتسريبات، بل تتجاوز ذلك إلى صدور قرارات رسمية وهو أو المجلس غير على علم بها، سواء في كرة القدم أو باقي الألعاب. وأوضح أنه من غير المقبول أن يتفاجأ عضو مجلس إدارة بقرارات كبرى من خلال الموقع الرسمي للنادي.

الانسحاب من ملف كرة القدم

وكشف أحمد سليمان أنه ابتعد عن ملف كرة القدم منذ ديسمبر 2024، ولم يكن له أي دور في تعيين المدرب السويسري جروس، مؤكدًا أنه تفاجأ بوصوله دون علم مسبق. كما أشار إلى أن جروس أبلغ الإدارة بعدم رغبته في تواجد أي عضو مجلس إدارة في التدريبات، وهو أمر قيل إنه تم الاتفاق عليه مسبقًا.

دعم النادي وقت الحاجة

ورغم ابتعاده عن الملف، شدد سليمان على أنه لم يتأخر عن دعم النادي وقت الحاجة، موضحًا أنه كان حاضرًا وساند الفريق خلال بطولة كأس مصر مع أيمن الرمادي. كما أكد احترامه لقرار المجلس بإسناد ملف كرة القدم لاحقًا إلى جون إدوارد.

اعتراض صريح على ما يحدث

واختتم أحمد سليمان تصريحاته بالتأكيد على أنه نبه أكثر من مرة إلى ضرورة إبلاغه بالقرارات قبل صدورها، حتى لا يتفاجأ بها عبر البيانات الرسمية. 

وأعرب عن اعتراضه الكامل على البيان الذي أعلن تعيين معتمد جمال بقرار من مجلس الإدارة بالتعاون مع جون إدوارد، مؤكدًا أنه لم يكن على علم بأي قرار من هذا النوع. 

وأوضح أن الوضع الحالي صعب ولا بد من وقفة حاسمة، مشيرًا إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يقرر فيها الحديث بصراحة عن تلك الأزمة.

واختتم: عرفت خبر تعيين معتمد جمال من المواقع ومينفعش عضو مجلس إدارة يعرف الأخبار من الاعلام زي الجماهير وحزين على حال الزمالك وعملت قلب مفتوح بسبب الاوضاع في الزمالك.


 

