أول اتصال بين الشرع وأردوغان بعد معارك حلب.. تأكيد السيادة والتنسيق الأمني

أجرى الرئيس السوري أحمد الشرع اتصالا هاتفيا مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، تناول آخر التطورات الميدانية في سوريا، ولا سيما المستجدات المرتبطة بالمعارك الأخيرة مع قوات "قسد" في مدينة حلب.



وبحسب بيان صادر عن الرئاسة السورية، شدد الشرع خلال الاتصال على ثوابت الدولة السورية، وفي مقدمتها استعادة السيطرة على كامل الأراضي السورية، مع إعطاء الأولوية لحماية المدنيين وتأمين محيط مدينة حلب، وإنهاء المظاهر المسلحة غير القانونية التي تعرقل جهود إعادة الإعمار.



من جانبه، أعرب أردوغان عن دعم بلاده لمساعي تعزيز الأمن والاستقرار، مؤكّدًا أهمية مواصلة التنسيق بين أنقرة ودمشق لمواجهة التهديدات المشتركة.



واتفق الطرفان على تعزيز التواصل بين المؤسسات المعنية في البلدين بما يخدم مصالح الشعبين ويعزّز فرص تحقيق الاستقرار المستدام في المنطقة.