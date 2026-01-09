ريال مدريد يفوز على أتلتيكو مدريد ويتأهل لمواجهة برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني

تأهل ريال مدريد لنهائي كأس السوبر الإسباني لكرة القدم، وذلك بعد فوزه الصعب على أتلتيكو مدريد، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما، على ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة السعودية؛ في إطار الدور نصف النهائي لبطولة السوبر الإسباني.



سجل هدفي ريال مدريد كل من فيدريكو فالفيردي في الدقيقة الثانية، ورودريجو سيلفا في الدقيقة 55، بينما أحرز ألكسندر سورولوث هدف أتلتيكو مدريد في الدقيقة 58.

وسيضرب ريال موعدا ناريا في النهائي مع برشلونة يوم الأحد المقبل، وذلك بعد أن تأهل الأخير عقب الفوز على أتلتيك بيلباو بخماسية نظيفة أمس في نصف النهائي.