الخلاف يتصاعد.. توقف مفاوضات تمديد عقد فينيسيوس مع ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن تصاعد التوتر داخل أروقة نادي ريال مدريد، بسبب تعثر مفاوضات تمديد عقد البرازيلي فينيسيوس جونيور خلال الفترة الماضية، في ظل عدم توصل الطرفين إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف.

وأشارت التقارير إلى أن الخلاف يدور حول بنود العقد الجديد، حيث ترى إدارة النادي أن العرض المقدم يتوافق مع هيكل الرواتب المعتمد داخل الفريق، بينما يعتبر اللاعب ووكلاؤه أن المقابل المالي لا يعكس قيمته ودوره داخل منظومة الفريق.

وأوضحت الصحيفة أن فينيسيوس قرر تعليق المفاوضات في الوقت الحالي، بعد رفضه الشروط المطروحة، وهو ما تسبب في حالة من الجمود التام في ملف التجديد، دون وجود مؤشرات واضحة على اقتراب التوصل لحل قريب.

وينتهي عقد فينيسيوس جونيور مع ريال مدريد في صيف عام 2027، ما يمنح النادي واللاعب متسعًا من الوقت لإعادة فتح باب التفاوض، إلا أن استمرار الخلاف قد يفتح الباب أمام احتمالات معقدة داخل النادي خلال المرحلة المقبلة.