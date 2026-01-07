أمين عمر يقود مباراة المغرب والكاميرون في كأس أمم إفريقيا

حسم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قراره بتعيين الحكم الدولي المصري أمين عمر لإدارة مباراة المغرب والكاميرون، المقرر إقامتها بعد غدٍ الجمعة، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا 2025.

ويُدير أمين عمر القمة المرتقبة التي ستجمع بين المنتخبين على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالعاصمة المغربية الرباط، في لقاء يُنتظر أن يشهد ندية كبيرة؛ نظرًا لقوة الطرفين وتاريخهما في البطولة القارية.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، حيث يسعى كل منتخب لانتزاع بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي، ومواصلة المشوار نحو المنافسة على اللقب الإفريقي.

وتحظى المباراة باهتمام جماهيري وإعلامي واسع؛ في ظل اعتبارها واحدة من أبرز مواجهات الدور ربع النهائي، لما يمتلكه منتخبي المغرب والكاميرون من عناصر مميزة وطموحات كبيرة في البطولة.