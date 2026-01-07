غياب مبابي عن كأس السوبر.. كيف سيواجه ريال مدريد التحدي؟

يستعد ريال مدريد الإسباني لمواجهة كأس السوبر في جدة دون نجمه الفرنسي كيليان مبابي، بعد تعرضه لإصابة في ركبته اليسرى عشية رأس السنة.

وجاءت الإصابة بعد فترة من المعاناة مع ألم مستمر في الركبة استمرت لعدة أسابيع، ما يؤكد غيابه عن المنافسة بشكل نهائي.

ويعتبر مبابي من أبرز لاعبي ريال مدريد منذ انضمامه الصيف الماضي، حيث سجل هذا الموسم 29 هدفًا وصنع 5 آخرين خلال 24 مباراة رسمية.

ورغم ذلك، أظهرت الإحصائيات قدرة الفريق على التعامل مع غيابه، إذ بلغ معدل انتصارات الملكي 63% في المباريات التي غاب عنها مبابي، محققًا 7 انتصارات، 3 تعادلات، وخسارة واحدة من أصل 11 مباراة غاب فيها منذ انضمامه.

في الموسم الجاري، غاب مبابي عن مباراتين فقط، الأولى أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا، حيث خسر ريال مدريد 1-2 على ملعب البرنابيو، والثانية أمام ريال بيتيس في الدوري الإسباني، والتي انتهت بفوز الملكي 5-1.

أما في كأس العالم للأندية صيف 2025، فغياب مبابي عن ثلاث مباريات لم يمنع الفريق من تحقيق نتيجتين إيجابيتين وتعادل مرة واحدة، أبرزها الفوز على سالزبورج بثلاثية نظيفة.

وخلال موسم 2024-2025، غاب مبابي عن 4 مباريات في الدوري الإسباني بسبب الإصابات أو الإيقاف، وحقق الفريق نتائج إيجابية رغم غيابه، بما في ذلك فوز على خيتافي وأتلتيك بلباو، وتعادلين أمام أتلتيكو مدريد ورايو فايكانو.

كما غاب عن مباراتين في كأس الملك، إلا أن الملكي تأهل بسهولة إلى نصف النهائي والفوز في مواجهات ربع النهائي.

ويتصدر مبابي حاليًا قائمة هدافي الدوري الإسباني برصيد 18 هدفًا، وكان أبرز أهدافه في شباك برشلونة خلال الكلاسيكو الأول، الذي انتهى بفوز ريال مدريد 2-1 على ملعب سانتياجو برنابيو.

ويفتح غياب مبابي الباب أمام ريال مدريد لإعادة توزيع أدوار الهجوم، ومن المتوقع أن يعتمد المدير الفني على البدائل لتعويض غياب الهداف الفرنسي، معتمداً على المرونة الهجومية والروح الجماعية للفريق لمواجهة تحديات كأس السوبر بنجاح