قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الداخلية: اتخاذ الإجراءات تجاه شخص إدعى تعطل أجهزة الرقمنة ببعض الوزارات
رامي عياش: أبشع مقابلة في حياتي كانت مع شيرين عبد الوهاب
الراجل مات.. القبض على سائق ميكروباص صدم شخصا بالقاهرة
تغريم الشيخ صلاح التيجاني 20 ألف جنيه لاتهامه بنشر فيديوهات مسيئة
الصحة في غزة تحذر: نقص المستهلكات المخبرية بلغ مرحلة كارثية
إصابة صاحب مصحة لعلاج الإدمان برصاصة في ظروف غامضة بأكتوبر
وصول أعضاء من المجلس الانتقالي الجنوبي إلى الرياض لعقد اجتماعات تهدئة
سوريا.. تمديد تعليق الرحلات الجوية من وإلى مطار حلب حتى الخميس
قسد تستهدف بقذائف الهاون والرشاشات الثقيلة أحياء حلب
لافروف: السياسيون الأوروبيون المعادون لروسيا محكوم عليهم بالفشل
أمين عمر يقود مباراة المغرب والكاميرون في كأس أمم إفريقيا
صدقي صخر يعلن عن الحلقات الأخيرة من مسلسل لا ترد ولا تستبدل بصور من الكواليس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

غياب مبابي عن كأس السوبر.. كيف سيواجه ريال مدريد التحدي؟

مبابي
مبابي
إسراء أشرف

يستعد ريال مدريد الإسباني لمواجهة كأس السوبر في جدة دون نجمه الفرنسي كيليان مبابي، بعد تعرضه لإصابة في ركبته اليسرى عشية رأس السنة.

وجاءت الإصابة بعد فترة من المعاناة مع ألم مستمر في الركبة استمرت لعدة أسابيع، ما يؤكد غيابه عن المنافسة بشكل نهائي.

ويعتبر مبابي من أبرز لاعبي ريال مدريد منذ انضمامه الصيف الماضي، حيث سجل هذا الموسم 29 هدفًا وصنع 5 آخرين خلال 24 مباراة رسمية.

ورغم ذلك، أظهرت الإحصائيات قدرة الفريق على التعامل مع غيابه، إذ بلغ معدل انتصارات الملكي 63% في المباريات التي غاب عنها مبابي، محققًا 7 انتصارات، 3 تعادلات، وخسارة واحدة من أصل 11 مباراة غاب فيها منذ انضمامه.

في الموسم الجاري، غاب مبابي عن مباراتين فقط، الأولى أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا، حيث خسر ريال مدريد 1-2 على ملعب البرنابيو، والثانية أمام ريال بيتيس في الدوري الإسباني، والتي انتهت بفوز الملكي 5-1.

أما في كأس العالم للأندية صيف 2025، فغياب مبابي عن ثلاث مباريات لم يمنع الفريق من تحقيق نتيجتين إيجابيتين وتعادل مرة واحدة، أبرزها الفوز على سالزبورج بثلاثية نظيفة.

وخلال موسم 2024-2025، غاب مبابي عن 4 مباريات في الدوري الإسباني بسبب الإصابات أو الإيقاف، وحقق الفريق نتائج إيجابية رغم غيابه، بما في ذلك فوز على خيتافي وأتلتيك بلباو، وتعادلين أمام أتلتيكو مدريد ورايو فايكانو.

كما غاب عن مباراتين في كأس الملك، إلا أن الملكي تأهل بسهولة إلى نصف النهائي والفوز في مواجهات ربع النهائي.

ويتصدر مبابي حاليًا قائمة هدافي الدوري الإسباني برصيد 18 هدفًا، وكان أبرز أهدافه في شباك برشلونة خلال الكلاسيكو الأول، الذي انتهى بفوز ريال مدريد 2-1 على ملعب سانتياجو برنابيو.

ويفتح غياب مبابي الباب أمام ريال مدريد لإعادة توزيع أدوار الهجوم، ومن المتوقع أن يعتمد المدير الفني على البدائل لتعويض غياب الهداف الفرنسي، معتمداً على المرونة الهجومية والروح الجماعية للفريق لمواجهة تحديات كأس السوبر بنجاح

كيليان مبابي مبابي ريال مدريد أتلتيكو مدريد كأس السوبر الإسباني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبلة على المسرح تغيّر مسار الحفل وتفجر موجة جدل واسعة بحفل محمد رمضان

فجّرت موجة جدل واسعة.. قُبلة على المسرح تغيّر مسار حفل محمد رمضان باستاد القاهرة | شاهد

سعر الدواجن

قبل رمضان| حقيقة وصول الدواجن لـ 100 جنيه في الأسواق.. الشعبة توضح

ناصر صقر

تعرف على موعد ومكان جنازة وعزاء ناصر صقر.. اليوم

وفاة تشعل السوشيال ميديا

بيتفرجوا على الماتش.. وفاة داخل مستشفى شهير تشعل السوشيال ميديا

ضربات التحالف العربي

«التحالف العربي» يُنفّذ ضربة استباقية على المجلس الانتقالي الجنوبي باليمن

مصطفى محمد

مدرب الفراعنة السابق: أتمنى تعديل طريقة لعب مصر أمام كوت ديفوار.. ومصطفى محمد سيكون عنصرًا مهمًا

مباريات اليوم

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 7-1-2026 .. والقنوات الناقلة

أحمد فريد

صديق مقرب .. أحمد فريد يكشف تفاصيل طلاق محمد عبد المنصف من فنانة شابة

ترشيحاتنا

محافظ مطروح خلال تفقد الوحدة المحلية. لقرية المثانى

تمهيدا لافتتاحها.. محافظ مطروح يتفقد الوحدة المحلية لقرية المثاني

محافظ الدقهلية

محافظ الدقهلية يقدم التهنئة بعيد الميلاد المجيد بمطرانية ميت غمر ودقادوس

قطع المياه

قطع المياه عن بعض مناطق الجيزة الجمعة.. تعرف عليها

بالصور

كنز أحمر على سفرتك.. فوائد البنجر بدون سلق تذهل الأطباء وتغير صحتك في أيام

فوائد البنجر بدون سلق
فوائد البنجر بدون سلق
فوائد البنجر بدون سلق

نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع

نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع
نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع
نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع

محافظ الشرقية يزور مطرانية فاقوس لتهنئة المسيحيين بعيد الميلاد

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بمكون واحد.. أكلات اقتصادية تشبع عيلة كاملة بأقل تكلفة

أكلات تشبع عيلة
أكلات تشبع عيلة
أكلات تشبع عيلة

فيديو

رد لقاء الخميسي

تجاهلها كان أنسب رد.. لقاء الخميسي تلتزم الصمت بعد جدل زواج محمد عبد المنصف وإعلان زوجته الانفصال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

أحمد نبيوة

أحمد نبيوة يكتب: 6 يناير.. ثمانون عاما من الغرس الطيب

غعبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: رحلة النور الخالدة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

المزيد