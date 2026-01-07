كم تبلغ مكافأة ريال مدريد حال فوزه بالسوبر الإسباني؟

تنطلق اليوم الأربعاء منافسات بطولة كأس السوبر الإسباني بمشاركة ٤ فرق في المملكة العربية السعودية.

ويشارك في البطولة كل من ريال مدريد وبرشلونة كونهما وصيف وبطل الدوري والكأس في إسبانيا.

فيما يشارك أتلتيكو مدريد كونه صاحب المركز الثالث في الدوري الموسم الماضي وأتلتيك بلباو كونه صاحب المركز الرابع.

ويواجه فريق برشلونة نظيره أتلتيك بلباو اليوم، فيما يلتقي فريق ريال مدريد نظيره أتلتيكو مدريد غدا.

ويحصل كل فريق على 6,15 مليون يورو نظير المشاركة فيما سيحصل المتأهل إلى دور النهائي على مليون يورو إضافي والفائز باللقب 2 مليون يورو.

ليحصل الفائز على اللقب 9.15 نظير التتويج بالسوبر الإسباني.