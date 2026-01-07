ميسي وليفاندوفسكي ويامال.. أرقام قياسية في تاريخ السوبر الإسباني

يستعد فريق برشلونة لمواجهة أثلتيك بلباو في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، اليوم، الأربعاء، على ملعب «الإنماء» في جدة، وسط أجواء من الإثارة والتاريخية المتعلقة بالبطولة.

ويتصدر الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة السابق وقائد إنتر ميامي الحالي، قائمة الهدافين التاريخيين في كأس السوبر الإسباني، بعدما سجل 14 هدفًا خلال 8 نسخ مختلفة.

ويعد ميسي اللاعب الوحيد الذي سجل في 4 نسخ متتالية بين 2009 و2012، مؤكدًا مكانته كأحد أساطير البطولة الإسبانية.

من جانبه، يظهر البولندي روبيرت ليفاندوفسكي، لاعب برشلونة الحالي، كأكبر المسجلين سنًا في تاريخ السوبر الإسباني، بعدما أحرز هدفًا في نهائي النسخة الماضية ضد ريال مدريد بعمر 36 عامًا و4 أشهر و22 يومًا، ليضيف رقمًا قياسيًا إلى سجله المميز مع الفريق الكتالوني.

على الجانب الآخر، فقد أضاف لامين يامال اسمه إلى قائمة أصغر اللاعبين الذين تمكنوا من التسجيل في السوبر الإسباني، بعدما سجل في مرمى أوساسونا خلال نسخة 2023-2024 وهو لا يزال في سن 16 عامًا و182 يومًا، ليصبح أحد الأسماء الصاعدة التي تضع بصمتها المبكرة في تاريخ البطولة.

وتعد مباراة برشلونة وأثلتيك بلباو فرصة جديدة لإضافة لحظات تاريخية، سواء من خلال الأرقام القياسية للاعبين الكبار أو ظهور نجوم جدد يسطرون أسمائهم في السوبر الإسباني.