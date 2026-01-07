قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد مباراة برشلونة وأتليتك بلباو في كأس السوبر الإسباني.. والقنوات الناقلة
الداخلية: اتخاذ الإجراءات تجاه شخص إدعى تعطل أجهزة الرقمنة ببعض الوزارات
رامي عياش: أبشع مقابلة في حياتي كانت مع شيرين عبد الوهاب
الراجل مات.. القبض على سائق ميكروباص صدم شخصا بالقاهرة
تغريم الشيخ صلاح التيجاني 20 ألف جنيه لاتهامه بنشر فيديوهات مسيئة
الصحة في غزة تحذر: نقص المستهلكات المخبرية بلغ مرحلة كارثية
إصابة صاحب مصحة لعلاج الإدمان برصاصة في ظروف غامضة بأكتوبر
وصول أعضاء من المجلس الانتقالي الجنوبي إلى الرياض لعقد اجتماعات تهدئة
سوريا.. تمديد تعليق الرحلات الجوية من وإلى مطار حلب حتى الخميس
قسد تستهدف بقذائف الهاون والرشاشات الثقيلة أحياء حلب
لافروف: السياسيون الأوروبيون المعادون لروسيا محكوم عليهم بالفشل
أمين عمر يقود مباراة المغرب والكاميرون في كأس أمم إفريقيا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ميسي وليفاندوفسكي ويامال.. أرقام قياسية في تاريخ السوبر الإسباني

إسراء أشرف

يستعد فريق برشلونة لمواجهة أثلتيك بلباو في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، اليوم، الأربعاء، على ملعب «الإنماء» في جدة، وسط أجواء من الإثارة والتاريخية المتعلقة بالبطولة.

ويتصدر الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة السابق وقائد إنتر ميامي الحالي، قائمة الهدافين التاريخيين في كأس السوبر الإسباني، بعدما سجل 14 هدفًا خلال 8 نسخ مختلفة.

ويعد ميسي اللاعب الوحيد الذي سجل في 4 نسخ متتالية بين 2009 و2012، مؤكدًا مكانته كأحد أساطير البطولة الإسبانية.

من جانبه، يظهر البولندي روبيرت ليفاندوفسكي، لاعب برشلونة الحالي، كأكبر المسجلين سنًا في تاريخ السوبر الإسباني، بعدما أحرز هدفًا في نهائي النسخة الماضية ضد ريال مدريد بعمر 36 عامًا و4 أشهر و22 يومًا، ليضيف رقمًا قياسيًا إلى سجله المميز مع الفريق الكتالوني.

على الجانب الآخر، فقد أضاف لامين يامال اسمه إلى قائمة أصغر اللاعبين الذين تمكنوا من التسجيل في السوبر الإسباني، بعدما سجل في مرمى أوساسونا خلال نسخة 2023-2024 وهو لا يزال في سن 16 عامًا و182 يومًا، ليصبح أحد الأسماء الصاعدة التي تضع بصمتها المبكرة في تاريخ البطولة.

وتعد مباراة برشلونة وأثلتيك بلباو فرصة جديدة لإضافة لحظات تاريخية، سواء من خلال الأرقام القياسية للاعبين الكبار أو ظهور نجوم جدد يسطرون أسمائهم في السوبر الإسباني.

ميسي يامال ليفاندوفسكي كأس السوبر الإسباني السوبر الإسباني برشلونة أتلتيك بلباو

فوائد البنجر بدون سلق
نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع
محافظ الشرقية
أكلات تشبع عيلة
ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

أحمد نبيوة

أحمد نبيوة يكتب: 6 يناير.. ثمانون عاما من الغرس الطيب

غعبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: رحلة النور الخالدة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

