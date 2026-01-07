قائمة هدافي كأس أمم إفريقيا 2025.. براهيم دياز يتصدر وصلاح في الوصافة

اختتمت منافسات دور الـ16 من بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب، لتبدأ خلال الأيام المقبلة مواجهات ربع النهائي التي ستجمع أبرز المنتخبات القارية، وهي: مصر، المغرب، الجزائر، كوت ديفوار، مالي، نيجيريا، الكاميرون، والسنغال.

ولا يزال السباق نحو اللقب مفتوحًا، مع توقع تغييرات كبيرة في ترتيب الفرق والنجوم بحسب نتائج ربع النهائي ونصف النهائي، حيث تشهد البطولة مواجهة قوية بين أبرز منتخبات القارة.

وفيما يخص سباق هدافي البطولة، تشهد الأدوار النهائية منافسة محتدمة بين نجوم القارة، الذين يسعون لتعديل مراكزهم على قائمة الهدافين مع اقتراب اللحظات الحاسمة.

ويتصدر المغربي إبراهيم دياز القائمة برصيد 4 أهداف، بينما يأتي بعده مجموعة من النجوم برصيد 3 أهداف لكل منهم، وهم: محمد صلاح (مصر)، رياض محرز (الجزائر)، أيوب الكعبي (المغرب)، لاسين سينايوكو (مالي)، أديمولا لوكمان وفيكتور أوسيمين (نيجيريا)، وأماد دياو (كوت ديفوار).

قائمة هدافي كأس أمم إفريقيا 2025:

براهيم دياز (المغرب) – 4 أهداف

محمد صلاح (مصر) – 3 أهداف

رياض محرز (الجزائر) – 3 أهداف

أيوب الكعبي (المغرب) – 3 أهداف

لاسين سينايوكو (مالي) – 3 أهداف

أديمولا لوكمان (نيجيريا) – 3 أهداف

فيكتور أوسيمين (نيجيريا) – 3 أهداف

أماد دياو (كوت ديفوار) – 3 أهداف