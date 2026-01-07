سوبوسلاي: علاقتي مع محمد صلاح في ليفربول مبنية على الثقة المتزايدة

تحدث لاعب ليفربول النمساوي دومينيك سوبوسلاي عن العلاقة المميزة التي تجمعه بالنجم المصري محمد صلاح، مؤكداً أنها مبنية على الاحترام المتبادل والثقة المتزايدة يومًا بعد يوم.

وقال سوبوسلاي في تصريحات لشبكة "Sky Sports": "علاقتنا قريبة جدًا منذ اليوم الأول. صلاح حرص دائمًا على دعمي وتوجيهي في كل ما أسأل عنه، وكنت منفتحًا على التعلم منه. نتحدث كثيرًا ونعتمد على بعضنا البعض أكثر مع مرور الوقت."

وأضاف اللاعب النمساوي: "أعرف عنه أشياء قد لا يعرفها أحد، وهو محترف للغاية في التعامل مع المواقف الصعبة. كنت دائمًا موجودًا لدعمه، وأعتقد أن الجميع يأمل أن يعود بعد أمم إفريقيا ليساعدنا كما فعل في الموسم الماضي، لكن هذا قرار شخصي له وللنادي."

وتكشف تصريحات سوبوسلاي عن الدور القيادي الكبير الذي يلعبه محمد صلاح داخل غرفة ملابس ليفربول، حيث يمثل قدوة للاعبين الشباب ويقود الفريق سواء في أوقات الضغط أو خلال المواسم المزدحمة بالمباريات.

ويشارك صلاح حاليًا مع منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب، استعدادًا لمواجهة قوية أمام كوت ديفوار في ربع النهائي المقرر إقامتها يوم السبت المقبل.