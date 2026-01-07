قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الراجل مات.. القبض على سائق ميكروباص صدم شخصا بالقاهرة
تغريم الشيخ صلاح التيجاني 20 ألف جنيه لاتهامه بنشر فيديوهات مسيئة
الصحة في غزة تحذر: نقص المستهلكات المخبرية بلغ مرحلة كارثية
إصابة صاحب مصحة لعلاج الإدمان برصاصة في ظروف غامضة بأكتوبر
وصول أعضاء من المجلس الانتقالي الجنوبي إلى الرياض لعقد اجتماعات تهدئة
سوريا.. تمديد تعليق الرحلات الجوية من وإلى مطار حلب حتى الخميس
قسد تستهدف بقذائف الهاون والرشاشات الثقيلة أحياء حلب
لافروف: السياسيون الأوروبيون المعادون لروسيا محكوم عليهم بالفشل
أمين عمر يقود مباراة المغرب والكاميرون في كأس أمم إفريقيا
صدقي صخر يعلن عن الحلقات الأخيرة من مسلسل لا ترد ولا تستبدل بصور من الكواليس
قالت لزميلها بحبك.. اعترافات موظف هشم رأس ابنته بتوكة حزام
ماشي برخصة منتهية .. حبس السائق المتهم بمعاكسة فتاة في مركز أخميم
سوبوسلاي: علاقتي مع محمد صلاح في ليفربول مبنية على الثقة المتزايدة

إسراء أشرف

تحدث لاعب ليفربول النمساوي دومينيك سوبوسلاي عن العلاقة المميزة التي تجمعه بالنجم المصري محمد صلاح، مؤكداً أنها مبنية على الاحترام المتبادل والثقة المتزايدة يومًا بعد يوم.

وقال سوبوسلاي في تصريحات لشبكة "Sky Sports": "علاقتنا قريبة جدًا منذ اليوم الأول. صلاح حرص دائمًا على دعمي وتوجيهي في كل ما أسأل عنه، وكنت منفتحًا على التعلم منه. نتحدث كثيرًا ونعتمد على بعضنا البعض أكثر مع مرور الوقت."

وأضاف اللاعب النمساوي: "أعرف عنه أشياء قد لا يعرفها أحد، وهو محترف للغاية في التعامل مع المواقف الصعبة. كنت دائمًا موجودًا لدعمه، وأعتقد أن الجميع يأمل أن يعود بعد أمم إفريقيا ليساعدنا كما فعل في الموسم الماضي، لكن هذا قرار شخصي له وللنادي."

وتكشف تصريحات سوبوسلاي عن الدور القيادي الكبير الذي يلعبه محمد صلاح داخل غرفة ملابس ليفربول، حيث يمثل قدوة للاعبين الشباب ويقود الفريق سواء في أوقات الضغط أو خلال المواسم المزدحمة بالمباريات.

ويشارك صلاح حاليًا مع منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب، استعدادًا لمواجهة قوية أمام كوت ديفوار في ربع النهائي المقرر إقامتها يوم السبت المقبل.

