قديم.. الداخلية تكشف تفاصيل فيديو ترويج مخدرات بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن التضرر من قيام أحد الأشخاص بترويج المواد المخدرة بمنطقة اللبان بالإسكندرية.

بالفحص تبين أن مقطع الفيديو المشار إليه تم تصويره فى خلال شهر يونيو 2025 بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة اللبان بالإسكندرية ، وتم تحديد الشخصان الظاهرين بالمقطع (عاطلين "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة قسم شرطة اللبان) حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه وضبط أحدهما وبحوزته (كمية من مخدرى "الهيروين الآيس") وتم عرضه على النيابة العامة التى قررت حبسه على ذمة التحقيقات "ما زال قيد الحبس"، كما تم إيداع الآخر بمصحة "لعلاج الإدمان" بمعرفة شقيقته (ربة منزل) لعلاجه من تعاطى المواد المخدرة (ما زال بالمصحة).