غلق 143 منشأة طبية خاصة وتحرير 15 محضرًا خلال شهر ديسمبر بالبحيرة
على غرار فيلم كده رضا.. خريج علوم ينتحل صفة شقيقه التوأم الطبيب في وحدة صحية بالبحيرة
بينهم 4 سودانيين.. إصابة 22 شخصا في حادث انقلاب سيارة عمالة زراعية بالبحيرة
عمليات البحث تتواصل.. القسام برفقة الصليب الأحمر للبحث عن جثة آخر محتجز إسرائيلي
مناظرة جثمان فران صفط اللبن تكشف المستور.. خاص
مد المهلة 3 أشهر.. رابط وخطوات التقديم على شقق السكن البديل للإيجار القديم
ترامب: الناتو لن يدعم الولايات المتحدة.. ورسيا والصين لن تخشيا الحلف إذا لم نكن جزءا منه
موعد مباراة برشلونة وأتليتك بلباو في كأس السوبر الإسباني.. والقنوات الناقلة
الداخلية: اتخاذ الإجراءات تجاه شخص إدعى تعطل أجهزة الرقمنة ببعض الوزارات
رامي عياش: أبشع مقابلة في حياتي كانت مع شيرين عبد الوهاب
الراجل مات.. القبض على سائق ميكروباص صدم شخصا بالقاهرة
تغريم الشيخ صلاح التيجاني 20 ألف جنيه لاتهامه بنشر فيديوهات مسيئة
رياضة

موعد مباراة برشلونة وأتليتك بلباو في كأس السوبر الإسباني.. والقنوات الناقلة

حسن العمدة

تنطلق اليوم منافسات بطولة كأس السوبر الإسباني 2026 بإقامة مباراة برشلونة ومنافسه أتليتك بلباو ضمن الدور نصف النهائي للبطولة.

وتستضيف مدينة جدة السعودية منافسات بطولة كأس السوبر الإسباني 2026 بمشاركة برشلونة وريال مدريد وأتليتك بلباو وأتليتكو مدريد.

وحقق فريق برشلونة لقب بطولة الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا الموسم الماضي، بينما حصل ريال مدريد على وصافة البطولتين.

ويشارك فريق أتليتك بلباو في السوبر الإسباني بعد احتلاله المركز الرابع في الدوري الإسباني، مع أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثالث.


موعد مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في كأس السوبر الإسباني 2026

تقام مباراة برشلونة ضد أتليتك بلباو في كأس السوبر الإسباني 2026 اليوم الأربعاء على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

وتنطلق مباراة برشلونة ضد أتليتك بلباو في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر تطبيق "ثمانية".


 

برشلونة كأس السوبر الإسباني برشلونة وأتليتك بلباو موعد مباراة برشلونة وأتليتك بلباو أتليتك بلباو

كنز أحمر على سفرتك.. فوائد البنجر بدون سلق تذهل الأطباء وتغير صحتك في أيام

نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع

محافظ الشرقية يزور مطرانية فاقوس لتهنئة المسيحيين بعيد الميلاد

بمكون واحد.. أكلات اقتصادية تشبع عيلة كاملة بأقل تكلفة

