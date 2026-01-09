محمد إمام: شيكو ألذ واحد اشتغلت معاه

أشاد الفنان محمد إمام بالعمل مع الفنان شيكو خلال كواليس فيلم صقر وكناريا.

وكتب محمد إمام من خلال حسابه الشخصي اكس :" احلى و ألذ واحد اشتغلت معاه ده غير اجتهادك الجبار و روحك الحلوه يا ⁧‫#شيكو‬⁩ يا جامد، متحمس جداً الناس يشوفونا مع بعض لأول مره ويتفرجوا على المفاجأة اللي احنا عاملينها إن شاء الله".



وفي سياق آخر روج الفنان شيكو، عن تعاونه الجديد مع الفنان محمد إمام من خلال فيلم “صقر وكناريا” وذلك بطريقة ساخرة.

ونشر شيكو صورة تجمعه بالفنان محمد إمام من كواليس التصوير على حسابه الشخصي بموقع إنستجرام وعلق عليها قائلاً: “الأعلي اجراً في مواجهة الاعلي وزناً في السينما المصرية، ان شاء اللّٰه هتتفرجوا علي فيلم حلو اوي معمول بمزاج مع حبيبي الي انا مبسوط اوي اوي اوي اني اشتغلت معاه”.

وتابع: “النجم محمد امام من اكتر الناس المحترمين والمتواضعين والمجتهدين الي شوفتهم في الشغل وأحلي طاقة إيجابية لكل الي حواليه”.

وأضاف: "شرف ليا يا ايمز الشغل معاك من إخراج ملك الأكشن حسين المنباوي وتأليف الباشمهندس الزميل ايمن وتار

وانتاج حبيبي الي اشتغلنا كتير مع بعض وائل عبدالله واخويا المنتج اللذيذ الحماسي احمد بدوي".

واختتم: "صقر وكناريا عمل استثنائي فنيا و انسانيا ومن الذ التجارب الي عملتها و اوعدكم هتتبسطوا اوي... اوي

انتظرونا في عيد من الاعياد بقي".