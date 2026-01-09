قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ريال مدريد يفوز على أتلتيكو مدريد ويتأهل لمواجهة برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني
استشهاد 6 فلسطينيين في غارات للاحتلال الإسرائيلي على مخيم النصيرات وغزة
تقسيط لمدة 20 عاما.. كيفية حجز 400 ألف وحدة سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل
طاقم تحكيم موريتاني–أنجولي لإدارة مواجهة المغرب والكاميرون في ربع نهائي أمم إفريقيا 2025
المبعوث الأمريكي إلى سوريا: نراقب بقلق التطورات في الأحياء الكردية بحلب
كاف يعلن طاقم حكام مواجهة السنغال ومالي في ربع نهائي أمم إفريقيا
وزير الزراعة: حققنا الاكتفاء الذاتي من الإنتاج الداجني وبيض المائدة.. فيديو
نقيب الأطباء يكشف تفاصيل صادمة حول واقعة «انتحال صفة» بالبحيرة وتحويل الشقيقين للنيابة
الأوقاف: أكثر من 1.5 مليون أسرة استفادت من صكوك الأضاحي والإطعام.. وأهلنا بغزة كان لهم نصيب
مصطفى بكري: مصر والسعودية صماما أمان الأمة العربية.. تحرك عاجل من وزارة الزراعة لضبط أسعار الدواجن بالأسواق| أخبار التوك شو
قبل صرف يناير 2026.. رابط الاستعلام عن بطاقة تكافل وكرامة
أسعار البنزين اليوم في مصر .. استقرار في وقود السيارات والغاز المنزلي
فن وثقافة

محمد إمام: شيكو ألذ واحد اشتغلت معاه

محمد امام وسيكون
محمد امام وسيكون
منار نور

أشاد الفنان محمد إمام بالعمل مع الفنان شيكو  خلال كواليس فيلم صقر وكناريا.

وكتب محمد إمام من خلال حسابه الشخصي اكس :" احلى و ألذ واحد اشتغلت معاه ده غير اجتهادك الجبار و روحك الحلوه يا ⁧‫#شيكو‬⁩ يا جامد، متحمس جداً الناس يشوفونا مع بعض لأول مره ويتفرجوا على المفاجأة اللي احنا عاملينها إن شاء الله".


وفي سياق آخر روج الفنان شيكو، عن تعاونه الجديد مع الفنان محمد إمام من خلال فيلم “صقر وكناريا” وذلك بطريقة ساخرة.

ونشر شيكو صورة تجمعه بالفنان محمد إمام من كواليس التصوير على حسابه الشخصي بموقع إنستجرام وعلق عليها قائلاً: “الأعلي اجراً في مواجهة الاعلي وزناً في السينما المصرية، ان شاء اللّٰه هتتفرجوا علي فيلم حلو اوي معمول بمزاج مع حبيبي الي انا مبسوط اوي اوي اوي اني اشتغلت معاه”.

وتابع: “النجم محمد امام من اكتر الناس المحترمين والمتواضعين والمجتهدين الي شوفتهم في الشغل وأحلي طاقة إيجابية لكل الي حواليه”.

وأضاف: "شرف ليا يا ايمز الشغل معاك من إخراج ملك الأكشن حسين المنباوي وتأليف الباشمهندس الزميل ايمن وتار 
وانتاج حبيبي الي اشتغلنا كتير مع بعض وائل عبدالله واخويا المنتج اللذيذ الحماسي احمد بدوي".

واختتم: "صقر وكناريا عمل استثنائي فنيا و انسانيا ومن الذ التجارب الي عملتها و اوعدكم هتتبسطوا اوي... اوي
انتظرونا في عيد من الاعياد بقي".

محمد امام شيكو صقر وكناريا

