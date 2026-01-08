بطريقة ساخرة.. شيكو يعلن عن تعاونه مع محمد إمام في فيلم "صقر وكناريا"

روج الفنان شيكو، عن تعاونه الجديد مع الفنان محمد إمام من خلال فيلم “صقر وكناريا” وذلك بطريقة ساخرة.

حيث نشر شيكو صورة تجمعه بالفنان محمد إمام من كواليس التصوير على حسابه الشخصي بموقع إنستجرام وعلق عليها قائلاً: “الأعلي اجراً في مواجهة الاعلي وزناً في السينما المصرية، ان شاء اللّٰه هتتفرجوا علي فيلم حلو اوي معمول بمزاج مع حبيبي الي انا مبسوط اوي اوي اوي اني اشتغلت معاه”.

وتابع: “النجم محمد امام من اكتر الناس المحترمين والمتواضعين والمجتهدين الي شوفتهم في الشغل وأحلي طاقة إيجابية لكل الي حواليه”.

وأضاف: "شرف ليا يا ايمز الشغل معاك من إخراج ملك الأكشن حسين المنباوي وتأليف الباشمهندس الزميل ايمن وتار

وانتاج حبيبي الي اشتغلنا كتير مع بعض وائل عبدالله واخويا المنتج اللذيذ الحماسي احمد بدوي".

واختتم: "صقر و كناريا عمل استثنائي فنيا و انسانيا ومن الذ التجارب الي عملتها و اوعدكم هتتبسطوا اوي... اوي

انتظرونا في عيد من الاعياد بقي".

يذكر أن محمد إمام ينشغل حالياً بتصوير مسلسله الجديد « الكينج» الذى من المقرر أن يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2026، ويشاركه البطولة ميرنا جميل، عمرو عبدالجليل، حنان مطاوح، سامى مغاورى، حجاج عبدالعظيم، كمال أبورية، انتصار، مصطفى خاطر، بسنت شوقى، أحمد كشك، محمد خميس، وهو إخراج شرين عادل، ومن تأليف محمد صلاح العزب.