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تكنولوجيا

بـ 4 كاميرات.. سعر ومواصفات iPhone 12 الجديد.. صور

الأربعاء 29/يناير/2020 - 03:01 ص
صدى البلد
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كريم جمال
لازال هناك 7 أشهر على ميعاد كشف آبل الأمريكية عن أيقونتها المنتظرة  iphone 12، إلا أن التكهنات حول التصميم والمواصفات والسعر بدأت منذ الآن، الأمر الذى يؤكد أن 2020 iphone  سيكون الأكثر دراما فى تاريخ آبل.

وبحسب موقع فون آرينا التقني، يأتى تصميم iphone 12 مستوحى من آيفون 4 و آيفون 5S ولكن مع تحسينات 2020، بالإضافة لكاميرا اساسية رباعية بنفس شكل المتواجدة فى iphone 11 حيث ستكون منتقدة بشكل كبير  بعدما أطلق عليها "عيون البوتاجاز".

وتسعى آبل لطرح 4 هواتف دفعة واحدة، ومن المتوقع أن يأتى الهاتف بتصميم ثورى خاصةً فى الشاشة ليختلف تمامًا عن آخر 3 إصدارات، إضافة إلى الاستغناء عن النوتش الشهير فى اعلى منتصف الشاشة، و أيضًا قارىء بصمة الوجه.

وستأتى شاشة iphone 2020 بقارئ للبصمة أسفل الشاشة نفسها مثل التى فى جلاكسى نوت 10، أما مقاس الشاشة سيكون 6.1 بوصة لنسخة الـ Pro، و 6.7 بوصة لنسخة الـ Pro Max، والشاشتان من نوع OLED.

وسيدعم iphone 12 تقنية إتصال الجيل الخامس 5G، بالإضافة لمعالج Apple A14 Bionic processo المنتظر، وطرح لون الـ  Navy Blue الجديد.

أما من ناحية الأسعار سيكون  iphone 12 بـ 700 دولارًا، و  iphone 12 Pro مقابل 999 دولارًا، أما iphone 12 Pro Max بسعر 1099 دولارًا، وأخيرًا 499 دولارًا أمريكيًا لهاتف iPhone 9.
بـ 4 كاميرات.. سعر ومواصفات iPhone 12 الجديد.. صور
بـ 4 كاميرات.. سعر ومواصفات iPhone 12 الجديد.. صور
بـ 4 كاميرات.. سعر ومواصفات iPhone 12 الجديد.. صور
بـ 4 كاميرات.. سعر ومواصفات iPhone 12 الجديد.. صور
بـ 4 كاميرات.. سعر ومواصفات iPhone 12 الجديد.. صور
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