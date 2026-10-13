الشوط الأول.. الأهلي يتقدم على كينشاسا 19-11 في نصف نهائي بطولة أفريقيا لليد

أنتهت أحداث الشوط الأول بتقدم الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي، على منافسه كينشاسا الكونغولي في نصف نهائي بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري والي تقام في أنجولا.

وتفوق كوماندوز الأهلي على كينشاسا الكونغولي بنتيجة 19 / 11 في الشوط الأول من مباراة نصف نهائي بطولة إفريقيا للأندية لليد

واختتم الفريق استعداده بمران قوي، حيث عقد ديفيد ديڤيز، المدير الفني جلسة مع اللاعبين قبل بداية المران لشرح بعض الجوانب الفنية والخططية لتنفيذيها في المباراة.

كان فريق رجال يد الأهلي قد فاز على الجيش الرواندي في المباراة السابقة من البطولة.