المهاجم ادعى السقوط.. حكم إنجليزي يحسم الجدل حول وجود ركلتي جزاء الزمالك أمام الأهلي

حسم الحكم الإنجليزي السابق كيث هاكيت الجدل بشأن الحالات التحكيمية المثيرة للجدل في مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، التي انتهت بفوز الفريق الأحمر بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

وقال كيث هاكيت، خلال تصريحاته عبر قناة «أون سبورت»، إن اللعبة الأولى التي شهدت احتكاكًا بين مهاجم الزمالك ولاعب وسط الأهلي لا تستحق احتساب ركلة جزاء، موضحًا أن الدفعة لم تؤثر على حركة اللاعب.

وأضاف الحكم الإنجليزي السابق، أن اللعبة الثانية التي جمعت مهاجم الزمالك بمدافع الأهلي لا تستحق أيضًا احتساب ركلة جزاء، مشيرًا إلى أن اللاعبين كانا في صراع مشترك على الكرة، وأن مهاجم الزمالك ادعى السقوط داخل منطقة الجزاء.

كان الزمالك قد تلقى خسارته الأولى في الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، بعدما سقط أمام غريمه التقليدي الأهلي بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء الأحد على استاد القاهرة الدولي، ليغادر الفريق الأبيض اللقاء دون حصد أي نقاط.

موعد مباراة الزمالك القادمة

يطوي الزمالك صفحة مواجهة القمة أمام الأهلي، استعدادًا لخوض مباراته المقبلة أمام الجيش الرواندي، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع الجيش الرواندي يوم الجمعة المقبل، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على الأراضي الرواندية، حيث يسعى الفريق الأبيض لتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه، تسهل مهمته في مباراة الإياب وتعزز فرصه في التأهل إلى الدور التالي من البطولة القارية.