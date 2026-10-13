شوبير عن أزمة الزمالك بعد القمة: هل الصوت والمخرج هما اللي خسروك؟

انتقد الإعلامي أحمد شوبير التصريحات الصادرة عقب خسارة الزمالك أمام الأهلي في مباراة القمة، مشيرًا إلى أن أزمة الفريق الأبيض تتمثل في تكرار الهزيمة أمام غريمه التقليدي، بينما انصب التركيز بعد المباراة على القرارات التحكيمية وعدم كتم الصوت خلال البث التلفزيوني.

وقال أحمد شوبير، في تصريحات إذاعية، إن الأزمة الكبرى للزمالك تتمثل في خسارته أمام الأهلي للمرة الرابعة على التوالي، موضحًا أن الحديث بعد المباراة اتجه نحو الحكم والجدل المثار بشأن بعض الحالات التحكيمية.

وأضاف شوبير أنه تواصل مع عدد من الأشخاص الذين يثق في آرائهم بشأن الحالات المثيرة للجدل، مؤكدًا أن أغلبهم لا يرى وجود ضربات جزاء مستحقة للزمالك، في حين يرى آخرون أن الفريق الأبيض كان يستحق الحصول على ركلات جزاء، وهو ما يمنح النادي فرصة للتمسك بهذه الآراء في إطار اعتراضاته على التحكيم.

وتطرق الإعلامي إلى الجدل الذي أثير بشأن عدم كتم الصوت خلال البث التلفزيوني للمباراة، متسائلًا عن مدى تأثير هذه الواقعة على نتيجة اللقاء، قائلًا: «فأنا عايز أسأل سؤال، هل الصوت هو اللي خسرك؟ هل المخرج هو اللي خسرك عشان مكتمش الصوت؟».

وكان الزمالك قد تلقى خسارته الأولى في الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، بعدما سقط أمام الأهلي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد الماضي على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من المسابقة.

وأنهت الخسارة سلسلة الزمالك دون هزيمة في الدوري، كما زادت الضغوط على الفريق بعد خسارته أمام الأهلي للمرة الرابعة على التوالي، لتتجه الأنظار إلى رد فعل الجهاز الفني واللاعبين خلال الاستحقاقات المقبلة.

موعد مباراة الزمالك المقبلة

ويستعد الزمالك لطي صفحة مباراة القمة والتركيز على مواجهته المقبلة أمام الجيش الرواندي، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يحل الفريق الأبيض ضيفًا على الجيش الرواندي يوم الجمعة المقبل، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، في لقاء يسعى خلاله الزمالك لتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه، قبل مواجهة الإياب، من أجل الاقتراب من التأهل إلى الدور التالي من البطولة القارية.