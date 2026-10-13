هآرتس ترصد المشهد الاستثنائي في مصر.. جماهير الأهلي والزمالك تتوحد ضد إسرائيل

سلطت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية الضوء على المشهد الجماهيري في مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، مشيرة إلى أن مدرجات ديربي القاهرة شهدت، للمرة الأولى منذ 14 عاما، حضورا جماهيريا للفريقين، في مشهد عكس توحدًا نادرًا بين أنصار الناديين رغم المنافسة التاريخية بينهما.

وذكرت الصحيفة أن جماهير الأهلي والزمالك أظهرت جبهة موحدة لإحياء ذكرى حرب أكتوبر 1973، التي يطلق عليها في إسرائيل «حرب يوم الغفران»، إلى جانب التعبير عن مشاعر عداء شديدة تجاه إسرائيل.

وأبرز التقرير أن المشهد داخل المدرجات تجاوز حدود التنافس الكروي التقليدي بين قطبي الكرة المصرية، في ظل توحد الجماهير حول موقف مناهض لإسرائيل، وهو ما وصفته الصحيفة بأنه شكل من أشكال التعاون النادر بين جماهير الناديين.