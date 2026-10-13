قمة الزمالك تقلب حسابات الأهلي الشتوية.. هل يتراجع عموتة عن بعض مطالبه؟

لم تتوقف مكاسب الأهلي من الفوز على الزمالك في القمة عند حصد ثلاث نقاط ثمينة في سباق الدوري المصري الممتاز بعدما امتدت آثار الانتصار إلى حسابات الجهاز الفني بشأن احتياجات الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في ظل المستويات التي قدمها عدد من اللاعبين خلال المواجهة ونجاحهم في منح المدرب المغربي الحسين عموتة حلولًا جديدة داخل الملعب.

وحقق الأهلي فوزًا مهمًا على غريمه التقليدي الزمالك بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الممتاز ليحصد الفريق الأحمر دفعة معنوية وفنية مهمة في مرحلة يسعى خلالها إلى استعادة لقب المسابقة وتقليص فرص منافسيه في المنافسة على البطولة.

وبحسب مصدر داخل النادي الأهلي فإن مباراة القمة قد تترك تأثيرًا مباشرًا على تحركات الإدارة في سوق الانتقالات الشتوية بعدما كشفت عن قدرة بعض العناصر الموجودة في القائمة الحالية على تقديم حلول فنية في مراكز كان الجهاز الفني يرغب في تدعيمها خلال يناير المقبل.

تألق ثلاثي الأهلي يغير حسابات عموتة

دخل الأهلي مباراة الزمالك وسط حسابات فنية تتعلق بضرورة تدعيم أكثر من مركز خلال فترة الانتقالات الشتوية خاصة في الخط الخلفي ومركز لاعب الوسط المدافع إلى جانب تقييم الخيارات المتاحة في الجبهة اليسرى في ظل الإصابات التي عانى منها الفريق خلال الفترة الماضية.

لكن المستوى الذي ظهر به أشرف داري وأكرم توفيق وتوفيق محمد في مباراة القمة منح الجهاز الفني مؤشرات إيجابية قد تدفع عموتة إلى إعادة النظر في بعض مطالبه الخاصة بالتعاقدات حال استمرار اللاعبين في تقديم الأداء نفسه خلال المباريات المقبلة.

وأوضح مصدر بالأهلي أن المدرب المغربي الحسين عموته كان يرغب في ضم ثنائي جديد في مركز قلب الدفاع إلى جانب التعاقد مع لاعب وسط دفاعي مع دراسة موقف الجبهة اليسرى إلا أن ما قدمه الثلاثي أمام الزمالك قد يفتح الباب أمام سيناريو مختلف خلال الميركاتو الشتوي.

وتتمثل أهمية هذه التطورات في أن الأهلي قد يجد نفسه أمام فرصة للاستفادة من عناصره الحالية بدلًا من الدخول في سباق للتعاقد مع عدد كبير من اللاعبين شريطة أن يؤكد الثلاثي قدرته على الحفاظ على مستواه وأن تكون الحلول المتاحة مناسبة لاحتياجات الفريق على المدى الطويل.

أشرف داري يمنح الأهلي فرصة لتقليص احتياجات الدفاع

يأتي مركز قلب الدفاع في مقدمة الملفات التي تشغل الجهاز الفني للأهلي في ظل الإصابات التي ضربت هذا المركز وعلى رأسها إصابة عمرو الجزار بقطع في الرباط الصليبي إلى جانب الحاجة إلى توفير بدائل قادرة على التعامل مع ضغط المباريات وتعدد المنافسات.

كانت رؤية عموتة تتجه إلى تدعيم الخط الخلفي بصفقتين خلال يناير بهدف زيادة الخيارات المتاحة أمامه وتجنب تكرار الأزمات التي قد تنتج عن غياب أكثر من لاعب في المركز نفسه.

إلا أن تألق أشرف داري في مواجهة الزمالك قد يدفع المدرب إلى إعادة تقييم هذا الملف خاصة إذا نجح اللاعب في الحفاظ على مستواه خلال المرحلة المقبلة وقدم الإضافة المنتظرة في المباريات المحلية والقارية.

وبحسب المصدر فإن استمرار داري في الظهور بصورة مميزة قد يجعل الأهلي يكتفي بالتعاقد مع مدافع واحد بدلًا من ضم ثنائي جديد مع إعادة تقييم بقية العناصر المتاحة داخل القائمة قبل اتخاذ القرار النهائي.

ولا يعني هذا التوجه حسم موقف الأهلي من تدعيم الدفاع لكنه يفتح الباب أمام تغيير أولويات التعاقدات بحيث ترتبط الصفقات الجديدة بالاحتياجات الفعلية للفريق وليس فقط بالمراكز التي شهدت غيابات أو إصابات خلال الفترة الماضية.

أكرم توفيق يقدم حلًا جديدًا في وسط الملعب

لم يقتصر تأثير مباراة القمة على الخط الخلفي إذ امتد إلى مركز لاعب الوسط الدفاعي الذي كان عموتة يرغب أيضًا في تدعيمه خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وقدم أكرم توفيق مستوى مميزًا أمام الزمالك ليمنح الجهاز الفني خيارًا إضافيًا في هذا المركز الذي يتطلب قدرات دفاعية وانضباطًا تكتيكيًا إلى جانب القدرة على مساندة زملائه في بناء اللعب والتعامل مع ضغط المنافس.

ويمنح تألق اللاعب الأهلي فرصة لإعادة تقييم مدى الحاجة إلى ضم لاعب جديد في وسط الملعب خصوصًا أن وجود أكثر من خيار قادر على أداء الأدوار الدفاعية يمنح الجهاز الفني مرونة أكبر في التعامل مع اختلاف المنافسين وظروف المباريات.

لكن حسم هذا الملف سيظل مرتبطًا بقدرة أكرم توفيق على مواصلة تقديم المستويات نفسها ومدى اقتناع الجهاز الفني بقدرته على أداء الدور المطلوب بصورة منتظمة لا سيما مع ازدحام جدول المباريات خلال المرحلة المقبلة.

وفي حال استمرار ظهوره بصورة قوية قد تتغير أولويات الأهلي في سوق الانتقالات سواء بتأجيل التعاقد مع لاعب وسط دفاعي أو توجيه الجهود نحو مركز آخر يحتاج إلى تدعيم أكثر إلحاحًا.

توفيق محمد ينعش خيارات الجبهة اليسرى

أما الجبهة اليسرى فقد شهدت بدورها تطورًا لافتًا خلال مباراة الزمالك بعدما قدم توفيق محمد أداءً جيدًا ونجح في إرسال إشارات إيجابية للجهاز الفني بشأن قدرته على شغل هذا المركز.

ويأتي ذلك في وقت يدرس فيه الأهلي احتياجاته على مستوى الظهير الأيسر خاصة بعد إصابة المغربي يوسف بلعمري بقطع في الرباط الصليبي إلى جانب تكرار الإصابات التي تعرض لها كريم الدبيس وهو ما أثار الحاجة إلى توفير بدائل إضافية قادرة على تعويض الغيابات.

ومنح ظهور توفيق محمد بصورة جيدة أمام الزمالك الجهاز الفني فرصة لتقييم أحد الحلول الموجودة بالفعل داخل الفريق بدلًا من التحرك مباشرة نحو التعاقد مع لاعب جديد دون دراسة الخيارات المتاحة.

ومع ذلك فإن مباراة واحدة لا تكفي وحدها لحسم موقف الأهلي من تدعيم الجبهة اليسرى إذ يحتاج اللاعب إلى تأكيد قدرته على الاستمرار في المستوى نفسه والتعامل مع متطلبات المركز دفاعيًا وهجوميًا قبل أن يتخذ الجهاز الفني قراره النهائي بشأن هذا الملف.