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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حقيقة تواصل الأهلي مع إبراهيم سامي مدافع القناة

إبراهيم سامي
إبراهيم سامي
عبدالله هشام

كشف الإعلامي خالد الغندور، إن اللاعب إبراهيم سامي مدافع نادي القناة على رادار النادي الأهلي في الميركاتو الشتوي المقبل.

وأضاف الغندور ، عبر برنامجه ستاد المحور، تواصلنا مع مصادرنا في نادي القناة وأكدوا أن لا يوجد أي تواصل حدث من قبل النادي الأهلي لضم اللاعب في يناير.

واختتم الأهلي بالفعل يرغب في التعاقد مع اللاعب، ولكن حتى الآن لا يوجد أي تواصل حدث مع النادي أو إبراهيم سامي ولكنه مجرد ترشيح من "لجنة الاسكاوتنج" بالأهلي.

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام كيتارا الأوغندي

يتصدر موعد مباراة الأهلي القادمة اهتمامات جماهير القلعة الحمراء، بعد فوز الفريق على الزمالك بهدفين دون رد في قمة الدوري المصري الممتاز، إذ يستعد المارد الأحمر لخوض تحدٍ أفريقي جديد عندما يواجه كيتارا الأوغندي، في ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية موسم 2026-2027، سعيًا إلى تحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه قبل لقاء العودة في القاهرة.

وتترقب جماهير الأهلي، انطلاقة فريقها في البطولة القارية، وسط تطلعات لمواصلة المنافسة على الألقاب الأفريقية، في ظل أهمية الخروج بنتيجة تمنح الفريق أفضلية قبل مواجهة الإياب، التي تقام على استاد القاهرة الدولي بحضور جماهيره.

وتقام مباراة الأهلي وكيتارا الأوغندي يوم السبت 17 أكتوبر 2026، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على ملعب هويما سيتي في أوغندا.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، وهو التوقيت نفسه في مكة المكرمة، في مواجهة يسعى خلالها الفريق الأحمر إلى تقديم أداء قوي وتحقيق نتيجة إيجابية تساعده على خوض لقاء العودة بأفضلية.

خالد الغندور إبراهيم سامي نادي القناة النادي الأهلي

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