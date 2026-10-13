اليوم .. الهلال يبحث عن الثأر أمام السد.. والاتحاد يسعى لتصحيح المسار أمام شباب الأهلي في دوري أبطال آسيا

تتجه الأنظار إلى مواجهتين من العيار الثقيل في دوري أبطال آسيا للنخبة عندما يخوض الهلال السعودي اختبارا صعبا أمام السد القطري في العاصمة الدوحة فيما يستضيف الاتحاد السعودي نظيره شباب الأهلي الإماراتي في جدة ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري لمنطقة الغرب في مواجهتين تختلف حساباتهما وتتفق أهدافهما في السعي نحو تعزيز الحظوظ القارية مبكرا.

وبين رغبة الهلال في رد الاعتبار بعد خروجه من النسخة الماضية على يد السد وطموح الاتحاد في تحقيق انتصاره الأول بالبطولة عقب تعادله في الجولة الافتتاحية تبدو المواجهتان محملتين بالكثير من الضغوط والتحديات في ظل رغبة الأندية السعودية في تأكيد حضورها القاري ومواصلة المنافسة على اللقب الآسيوي.

الهلال والسد.. مواجهة بطابع ثأري في الدوحة

يحل الهلال ضيفا على السد القطري الثلاثاء على استاد جاسم بن حمد بالعاصمة الدوحة في مواجهة تتجاوز حساباتها حدود المنافسة على النقاط الثلاث بعدما تحولت إلى اختبار حقيقي لقدرة الفريق السعودي على تجاوز واحدة من أكثر محطاته إيلاما في النسخة الماضية من البطولة.

وكان السد قد وضع حدا لمشوار الهلال في دوري أبطال آسيا للنخبة خلال الموسم الماضي بعدما حسم المواجهة بينهما بركلات الترجيح ليقصي الفريق السعودي من البطولة رغم تصدره مرحلة الدوري في منطقة الغرب ووجوده ضمن أبرز المرشحين للتتويج باللقب.

وتمنح تلك الذكريات المواجهة المرتقبة أهمية مضاعفة بالنسبة للهلال الذي يدخل اللقاء بحثا عن رد الاعتبار وتأكيد قدرته على تجاوز خيبة الخروج السابق خاصة أن الفريق يطمح إلى استعادة اللقب القاري الذي توج به آخر مرة عام 2021.

ولا تتوقف الإثارة عند الحسابات الثأرية إذ تشهد المباراة مواجهة خاصة للهلال أمام مدربه السابق الروماني رازفان لوشيسكو الذي سبق له قيادة الفريق السعودي إلى التتويج بدوري أبطال آسيا قبل أن يجد نفسه في مواجهة ناديه السابق من مقعد المدير الفني للسد.

وتمثل المباراة اختبارا مهما للطرفين فالهلال يريد تأكيد تفوقه واستثمار انطلاقته الجيدة في البطولة بينما يبحث السد عن استعادة توازنه سريعا بعد سلسلة من النتائج السلبية التي وضعت الفريق القطري تحت ضغط مبكر.

انتصار الهلال على الاتحاد يمنحه دفعة قوية

يدخل الهلال المواجهة بمعنويات مرتفعة بعدما حقق فوزا مثيرا على غريمه الاتحاد بنتيجة 3-2 في الدوري السعودي للمحترفين في مباراة أكدت قدرة الفريق على التعامل مع المواجهات الكبرى كما منحته دفعة معنوية مهمة قبل رحلته الآسيوية إلى الدوحة.

وكان الهلال قد استهل مشواره في النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا للنخبة بالفوز على الغرافة القطري ليحصد أول ثلاث نقاط في مشواره ويمنح نفسه فرصة مواصلة الانطلاقة القوية وتعزيز موقعه في جدول ترتيب منطقة الغرب.

السد يبحث عن إنقاذ موسمه أمام الهلال

على الجانب الآخر يدخل السد القطري المواجهة في ظروف لا تبدو مثالية بعدما تعرض لخسارة ثقيلة أمام الاستقلال الإيراني بثلاثة أهداف دون مقابل في الجولة الأولى من البطولة الآسيوية وهي نتيجة زادت من الضغوط على الفريق الذي اعتاد الظهور بصورة أكثر قوة في المنافسات القارية.

ولم تتوقف معاناة الفريق القطري عند حدود البطولة الآسيوية بعدما تلقى خسارته الأولى في الدوري المحلي أمام العربي بنتيجة 3-2 ليفقد صدارة المسابقة التي احتفظ بها على مدار أربعة أسابيع ويجد نفسه أمام ضرورة استعادة التوازن سريعا.

الاتحاد أمام شباب الأهلي.. لا بديل عن الفوز

وفي جدة يخوض الاتحاد السعودي مواجهة مهمة أمام شباب الأهلي الإماراتي على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية باحثا عن تحقيق انتصاره الأول في النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا للنخبة بعدما اكتفى بالتعادل في الجولة الافتتاحية أمام الشمال القطري بهدف لكل فريق.

وتأتي المباراة في توقيت يحتاج فيه الاتحاد إلى استعادة توازنه بعدما تلقى خسارته الأولى هذا الموسم أمام الهلال بنتيجة 3-2 في الدوري السعودي في لقاء شهد محاولات متأخرة من الفريق للعودة في النتيجة لكنها لم تكن كافية لتجنب الهزيمة.

ويأمل الاتحاد في تجاوز آثار خسارة الكلاسيكو سريعا والتركيز على مهمته الآسيوية خاصة أن إهدار المزيد من النقاط في بداية مرحلة الدوري قد يزيد من صعوبة المنافسة على المراكز المتقدمة في منطقة الغرب.

ويمتلك الاتحاد دوافع كبيرة لحسم المواجهة في مقدمتها اللعب على ملعبه وأمام جماهيره إلى جانب رغبته في تأكيد قدرته على المنافسة القارية باعتباره أحد الأندية التي سبق لها التتويج بلقب دوري أبطال آسيا مرتين.

تعادل درامي أمام الشمال يضع الاتحاد تحت الضغط

وكان الاتحاد قد نجا من الخسارة في مباراته الأولى بالبطولة بعدما تأخر أمام الشمال القطري بهدف سجله الجزائري بغداد بونجاح قبل أن ينجح الهولندي جورجينيو فينالدوم في إدراك التعادل خلال الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

ورغم أن الهدف المتأخر منح الاتحاد نقطة ثمينة فإنه كشف في الوقت نفسه عن بعض الصعوبات التي واجهها الفريق في المباراة خاصة على مستوى التعامل مع تأخر النتيجة والوصول إلى مرمى المنافس بصورة فعالة.

ويحتاج الاتحاد إلى تقديم أداء أكثر إقناعا أمام شباب الأهلي مع ضرورة تجنب الأخطاء التي قد تمنح منافسه فرصة التقدم خصوصا أن الفريق الإماراتي أظهر في الجولة الأولى قدرته على حسم المواجهات بنتائج محدودة.

شباب الأهلي يسعى لمواصلة انطلاقته الناجحة

في المقابل يدخل شباب الأهلي الإماراتي مواجهة الاتحاد بأفضلية النقاط الثلاث بعدما استهل مشواره في البطولة بالفوز على تراكتور الإيراني بهدف دون مقابل سجله البرازيلي يوري سيزار في وقت مبكر من المباراة.

ويطمح الفريق الإماراتي إلى مواصلة بدايته القوية والخروج بنتيجة إيجابية من ملعب الاتحاد بما يعزز موقفه في جدول ترتيب منطقة الغرب ويدعم فرصه في المنافسة على أحد المراكز المتقدمة.

ويمنح الفوز في الجولة الأولى شباب الأهلي قدرا من الثقة قبل المواجهة المرتقبة لكنه يدرك في الوقت نفسه أن اللعب أمام الاتحاد في جدة يمثل تحديا مختلفا في ظل الحضور الجماهيري المتوقع ورغبة أصحاب الأرض في تعويض تعثرهم السابق.