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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سيدات الأهلي يواجهن بترو أتلتيكو الأنجولي في نصف نهائي بطولة أفريقيا لليد

سيدات يد الأهلي
سيدات يد الأهلي
محمد سمير

يخوض الفريق الأول لسيدات كرة اليد بالنادي الأهلي مواجهة قوية أمام بترو أتلتيكو الأنجولي، في الرابعة والنصف عصر اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة أفريقيا للأندية، المقامة حاليًا في أنجولا.

وتأهلت سيدات الأهلي إلى المربع الذهبي بعد مشوار شهد تحقيق الفوز في ثلاث مباريات بالدور الأول، مقابل خسارة واحدة، حيث استهل الفريق مشواره بالتغلب على مازيمبي الكونغولي، ثم فاز على أبيدجان الإيفواري، قبل أن يتلقى خسارة أمام أول أغسطس الأنجولي، ويختتم مبارياته في هذا الدور بالفوز على هيريتاج الكونغولي.

وتطمح لاعبات الأهلي إلى مواصلة النتائج الإيجابية في البطولة القارية، وتجاوز عقبة الفريق الأنجولي من أجل حجز مقعد في المباراة النهائية، والمنافسة على اللقب الأفريقي.

قائمة سيدات الأهلي في بطولة أفريقيا لكرة اليد

وتضم قائمة فريق سيدات كرة اليد بالنادي الأهلي المشاركة في البطولة 18 لاعبة، هن: أمينة هشام، وروان سعيد، ونصرة عيد، ومنة الله سيد، ورحمة محمد، وكنزي حاتم، وفرح الشاذلي، ورنا راضي، وليلى هيثم، وملك أحمد، وشهد الشواربي، وأمينة عاطف، وشروق محمد، وسهيلة خالد، وندى تامر، ونوران خالد، وجهاد وائل، وآلاء صابر.

وتتطلع سيدات الأهلي إلى استثمار خبراتهن ونتائجهن في دور المجموعات لتحقيق الفوز في مواجهة نصف النهائي، ومواصلة المنافسة على التتويج بالبطولة الأفريقية.

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