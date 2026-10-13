الأهلي يواجه شبيبة كينشاسا الكونغولي في نصف نهائي بطولة أفريقيا لـ اليد

يستعد الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي ، لخوض مواجهة مهمة أمام شبيبة كينشاسا الكونغولي، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة أفريقيا للأندية، المقامة حاليًا في أنجولا خلال الفترة من 5 إلى 14 أكتوبر الجاري، بالعاصمة لواندا.

وتمكن الأهلي من بلوغ المربع الذهبي، بعدما حقق العلامة الكاملة في مرحلة المجموعات، محققًا الفوز في جميع مبارياته، ليؤكد جاهزيته لمواصلة المنافسة على اللقب القاري.

واستهل الفريق الأحمر مشواره في البطولة بالفوز على إنتركلوب الأنجولي، ثم تغلب على فلاورز البنيني وبترو أتلتيكو الأنجولي، قبل أن يواصل انتصاراته أمام رينيسانس الإيفواري والجيش الرواندي، ليحسم تأهله إلى الدور نصف النهائي بالعلامة الكاملة.

قائمة الأهلي في بطولة أفريقيا لكرة اليد

وتضم قائمة الأهلي المشاركة في البطولة عددًا من العناصر الأساسية، وهم: عبد الرحمن حميد، وعبد الرحمن طه، ومحمد إبراهيم، وعبد العزيز إيهاب، وعبد الرحمن نبيل، وأحمد خيري، ومحمد هشام البسيوني «مودي»، ومحمد صلاح، وسيف هاني «فوكس»، وإبراهيم المصري، وياسر سيف، وخالد وليد، ومعاذ عزب، ونبيل شريف، ومحمود حسين، ومحسن رمضان، ومحمد عماد «أوكا»، ومحمد لاشين، وعمر خالد «كاستيلو»، وعمر سامي دحروج.

ويسعى الأهلي إلى استغلال نتائجه المميزة في الدور الأول، من أجل تخطي عقبة الفريق الكونغولي وحجز بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية، ومواصلة مشواره نحو التتويج بالبطولة الأفريقية.

وكان فريق رجال كرة اليد بالنادي الأهلي قد توج مؤخرًا بالميدالية البرونزية في بطولة العالم للأندية، بعدما حقق الفوز على غريمه الزمالك بنتيجة 30-25 في مباراة تحديد المركز الثالث.

ويطمح الفريق الأحمر إلى مواصلة حصد النتائج الإيجابية خلال الموسم الجاري، وإضافة لقب قاري جديد إلى سجل إنجازاته، في ظل المنافسة على بطولة أفريقيا للأندية المقامة في أنجولا.