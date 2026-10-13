قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر
سويلم يبحث ببرلين التعاون بين مصر وألمانيا في مجال الموارد المائية
تميم بن حمد: قطر تؤمن خمس تجارة الغاز المسال عالميا.. وأي اضطراب يؤثر على الأسواق
السياحة والآثار توقف قبول طلبات إنشاء فروع جديدة للشركات السياحية لمدة 6 أشهر
بالأسماء.. ننشر قرار وزير الداخلية بالسماح لـ 21 مصريا بالتجنس بجنسيات أجنبية
ارتفاع جديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم
بالأسماء.. وزير الداخلية يسمح لـ 21 مواطنا بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع الاحتفاظ بالمصرية
استنفار في إسرائيل.. بلاغ عن قنبلة على متن طائرة هبطت بمطار بن جوريون
قبل منتدى مصر 2026.. نقيب الفلاحين يكشف روشتة تأمين الغذاء والمياه ومواجهة ارتفاع الأسعار
أمطار رعدية ورياح.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء وتحذيرات الأرصاد
اغتيال 5 عناصر من الفصائل الفلسطينية في غارات للاحتلال على قطاع غزة
بن سلمان يغلق الباب أمام نتنياهو.. السعودية ترفض مشاركة إسرائيل في حرب اليمن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يواجه شبيبة كينشاسا الكونغولي في نصف نهائي بطولة أفريقيا لـ اليد

يد الأهلي
يد الأهلي
محمد سمير

يستعد الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي ، لخوض مواجهة مهمة أمام شبيبة كينشاسا الكونغولي، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة أفريقيا للأندية، المقامة حاليًا في أنجولا خلال الفترة من 5 إلى 14 أكتوبر الجاري، بالعاصمة لواندا.

وتمكن الأهلي من بلوغ المربع الذهبي، بعدما حقق العلامة الكاملة في مرحلة المجموعات، محققًا الفوز في جميع مبارياته، ليؤكد جاهزيته لمواصلة المنافسة على اللقب القاري.

واستهل الفريق الأحمر مشواره في البطولة بالفوز على إنتركلوب الأنجولي، ثم تغلب على فلاورز البنيني وبترو أتلتيكو الأنجولي، قبل أن يواصل انتصاراته أمام رينيسانس الإيفواري والجيش الرواندي، ليحسم تأهله إلى الدور نصف النهائي بالعلامة الكاملة.

 قائمة الأهلي في بطولة أفريقيا لكرة اليد

وتضم قائمة الأهلي المشاركة في البطولة عددًا من العناصر الأساسية، وهم: عبد الرحمن حميد، وعبد الرحمن طه، ومحمد إبراهيم، وعبد العزيز إيهاب، وعبد الرحمن نبيل، وأحمد خيري، ومحمد هشام البسيوني «مودي»، ومحمد صلاح، وسيف هاني «فوكس»، وإبراهيم المصري، وياسر سيف، وخالد وليد، ومعاذ عزب، ونبيل شريف، ومحمود حسين، ومحسن رمضان، ومحمد عماد «أوكا»، ومحمد لاشين، وعمر خالد «كاستيلو»، وعمر سامي دحروج.

ويسعى الأهلي إلى استغلال نتائجه المميزة في الدور الأول، من أجل تخطي عقبة الفريق الكونغولي وحجز بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية، ومواصلة مشواره نحو التتويج بالبطولة الأفريقية.

وكان فريق رجال كرة اليد بالنادي الأهلي قد توج مؤخرًا بالميدالية البرونزية في بطولة العالم للأندية، بعدما حقق الفوز على غريمه الزمالك بنتيجة 30-25 في مباراة تحديد المركز الثالث.

ويطمح الفريق الأحمر إلى مواصلة حصد النتائج الإيجابية خلال الموسم الجاري، وإضافة لقب قاري جديد إلى سجل إنجازاته، في ظل المنافسة على بطولة أفريقيا للأندية المقامة في أنجولا.

الأهلي شبيبة كينشاسا الكونغولي الأهلي يواجه شبيبة كينشاسا بطولة أفريقيا لكرة اليد نصف نهائي بطولة أفريقيا لكرة اليد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دار الإفتاء

الإفتاء توضح حكم العمل في بيع السجائر والمعسل.. هل حلال أم حرام؟

الشيخ اشرف داخل المستشفى

كانوا هيصلوا عليا.. دعاء فاروق تساند الشيخ أشرف الفيل بعد محنته الصحية

الاهلى والزمالك

خبير تحكيم إيطالي يحسم الجدل حول أحقية الزمالك لـ ركلتي جزاء أمام الأهلي

أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

بعد تراجعه أمس.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر

انحسار مياه البحر

انحسار ملحوظ لمياه البحر في الإسكندرية.. وعلوم البحار يكشف السبب

One UI 9

أزمة في هواتف سامسونج بسبب تحديث One UI 9.. والشركة تتدخل للحل

الزمالك

تفاصيل تواصل الزمالك مع رئيس التلفزيون المصري بسبب مخرج القمة

مجلس النواب

مشروع قانون صندوق دعم الأسرة.. 5 آلاف جنيه شهريًا للنفقة و30 ألفًا للمصروفات الدراسية

ترشيحاتنا

دعاء الصباح للرزق

دعاء الصباح للرزق.. 8 كلمات تنجيك من الفقر وهم الديون

الجامع الأزهر

ملتقى الأزهر للقضايا المعاصرة يناقش منهج القرآن في ترسيخ الوعي الفكري عبر إذاعة القرآن الكريم

لماذا سميت سورة الحجرات

لماذا سميت سورة الحجرات بهذا الاسم؟.. السبب خاص بزوجات النبي

بالصور

من الساحل الشمالي.. سارة سلامة تودع الصيف بفستان ملفت

سارة سلامة تودع الصيف بفستان ملفت
سارة سلامة تودع الصيف بفستان ملفت
سارة سلامة تودع الصيف بفستان ملفت

هنا تعيد ارتداء فستان والدتها بعد 13 عامًا من ظهور شيرين عبدالوهاب

هنا تعيد ارتداء فستان والدتها بعد 13 عامًا من ظهور شيرين عبدالوهاب به في دبي
هنا تعيد ارتداء فستان والدتها بعد 13 عامًا من ظهور شيرين عبدالوهاب به في دبي
هنا تعيد ارتداء فستان والدتها بعد 13 عامًا من ظهور شيرين عبدالوهاب به في دبي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مصر تبني تحالفا تنمويا في شرق آسيا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من عبور الأرض إلى معارك النفوذ.. مصر في مواجهة تحولات السياسة الدولية

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: بانوراما الكلمات في بيانات حرب 6 أكتوبر

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: أم الدنيا وسيط سلام.. اقرأوا التاريخ قبل أن تتهموا مصر

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: استقبال الرئيس السيسي في آسيا.. مكانة مصر التي لا تغيب

المزيد