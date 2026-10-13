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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد فارس: الأهلي فاز على الزمالك 17 مرة في الدوري منذ 2007 وخسر 3 مباريات فقط

الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك
محمد بدران   -  
يمنى عبد الظاهر

أكد الإعلامي محمد فارس أن تفوق الأهلي على الزمالك في مواجهات الدوري المصري الممتاز خلال السنوات الماضية يستحق التوقف أمامه، مشددًا على أن الحديث عن الجدل التحكيمي أو ظروف الفريق الأبيض لا يجب أن يحجب الأرقام التي حققها الفريق الأحمر في مباريات القمة.

وقال محمد فارس، في تصريحات تلفزيونية: «مع احترامي، أنا مينفعش أقف في ماتش الأهلي والزمالك ده عند التحكيم ولا ظروف الزمالك، وكأن فوز الأهلي استثناء».

وأضاف: «أنا عايز أوثق رقم لازم نقف عنده كلنا، الأهلي من 2007، يعني على مدار 20 سنة تقريبًا، لعب مع الزمالك 31 مباراة في الدوري، كسب الزمالك في 17 ماتش، وتعادل 11، وخسر من الزمالك 3 مرات بس في السنين دي كلها».

وأشار فارس إلى أن هذه الأرقام تعكس تفوق الأهلي في مواجهات القمة بالدوري، معتبرًا أنها أرقام استثنائية مقارنة بمواجهات الديربي الكبرى حول العالم.

وتطرق الإعلامي إلى المباريات الثلاث التي خسرها الأهلي أمام الزمالك خلال الفترة المذكورة، موضحًا أن مباراتين منها أُديرتا بواسطة الحكمين المصريين محمد الحنفي وإبراهيم نور الدين.

وشدد فارس على أنه لا يشكك في نزاهة التحكيم المصري، لكنه طالب إدارة الأهلي بالتمسك بتعيين حكام أجانب في مباريات القمة، في ظل الضغوط والجدل الذي يصاحب هذه المواجهات.

وقال: «أنا هنا مش بشكك في نزاهة التحكيم المصري، ولكن وسط الضغوط اللي حاصلة من امبارح والحكم أجنبي كمان، فأنا بربط على إيد الأهلي وإدارته في إن أي مباراة ضد الزمالك أوعى تفرط في إن الحكم يكون أجنبي تحت أي ظرف».

الأهلي يحسم القمة بثنائية في الزمالك

كان الأهلي قد حقق الفوز على الزمالك بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز، حيث سجل محمد هاني الهدف الأول في الدقيقة 39، قبل أن يضيف منصف بقرار الهدف الثاني في الدقيقة 80.

وبهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 16 نقطة، لينفرد بصدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز، بينما تجمد رصيد الزمالك عند 13 نقطة، ليتراجع إلى المركز الثالث بعدما تلقى خسارته الأولى في المسابقة هذا الموسم.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد الأهلي لمواجهة كيتارا الأوغندي، يوم السبت المقبل، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية، حيث يسعى الفريق الأحمر لتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه قبل لقاء العودة.

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