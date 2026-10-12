قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأهلي السعودي يهزم الوصل في دوري أبطال آسيا
المتحف المصري الكبير يوثق أعمال تنظيف تمثال رمسيس الثاني العملاق.. صور
غرامة بسبب سيارة ماكلارين وحذاء جديد في التدريبات.. مرموش يخطف الأنظار في إنجلترا
هالة صدقي: أنا صريحة جدا ومش هتغير.. والحقيقة ممكن تضايق في البداية
مطار أسوان يجتاز تفتيش سلطة الطيران المدني لتجديد الاعتماد
استخراج جواز السفر 2026.. الخطوات والأوراق المطلوبة والرسوم
فيات مولتيبلاي 3X1.. نسخة رياضية تتحول إلى «بيك أب»| صور
بعثة الزمالك تغادر القاهرة لمواجهة الجيش الرواندي
خبير عسكري: السعودية قادرة على مواجهة الحوثيين.. والحروب ذات البعد الأيديولوجي تطول
نائب رئيس المركز الثقافي الروسي: موسكو تريد سلامًا دائمًا في أوكرانيا لا هدنة مؤقتة
غياب بنتايج.. قائمة الزمالك لمواجهة الجيش الرواندي في دوري أبطال إفريقيا
الزمالك يعلن قائمته لمواجهة الجيش الرواندي في دوري أبطال أفريقيا.. وغياب بنتايج للإصابة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

لميس الحديدي: المكسب الأكبر في القمة كانت جماهير الأهلي والزمالك

لميس الحديدي: المكسب الأكبر في القمة كان جماهير الأهلي والزمالك
لميس الحديدي: المكسب الأكبر في القمة كان جماهير الأهلي والزمالك
شيماء جمال

قالت الإعلامية لميس الحديدي إن المكسب الأكبر من مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، التي انتهت بفوز الأهلي بهدفين، لم يكن مجرد الانتصار الكروي، رغم سعادتها بالفوز بصفتها أهلاوية، مشيرة إلى أن الأهلي حقق فوزه الرابع على التوالي على الزمالك، لكن المشهد الأهم بالنسبة إليها كان الحضور الجماهيري الكبير في المدرجات.

وأضافت مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّ الجماهير التي ملأت الاستاد من مشجعي الأهلي والزمالك تستحق التحية، بسبب ما قدمته من دخلات و«تيفوهات» رائعة، مؤكدة أن هذه الجماهير تستحق أن تستكمل الطريق، وتفضل موجودة دايمًا في كل المباريات، وتملى الاستادات في كل مكان، بدل ما يقتصر حضورها على مباريات الأهلي والزمالك فقط، وأن تكون موجودة ورا كل الفرق الجماهيرية.

ودعت إلى فتح المدرجات أمام الجماهير، قائلة: «نفتح بقى المدرجات! نفتح بقى المدرجات!»، موضحة أن هناك طرقًا كثيرة لضبط الجماهير، وأن الجميع تعلم أساليب التنظيم والانضباط، وبالتالي فإن الوقت الحالي هو وقت عودة الجماهير إلى الملاعب.

وأكدت أن الجماهير هي روح كرة القدم الحقيقية، قائلة: «هي دي روح الكورة، هي دي الروح الحقيقية لكرة القدم، وهي دي روح مصر»، مضيفة أن الحضور الجماهيري يمثل جزءًا من حلاوة كرة القدم المصرية، وأن المشهد الذي لفت انتباهها بصورة أكبر خلال مباراة الأمس كان تحية الجماهير لمصر بمناسبة السادس من أكتوبر.

وطالبت لميس الحديدي المشاهدين بمتابعة مشهد تحية الجماهير لمصر، مشيرة إلى أن جماهير الأهلي قدمت أغنية ومشهدًا مهمًا، فيما حيت جماهير الزمالك الأهلي، ووصفت ما حدث بأنه «شيء رائع» يعكس الروح الرياضية بين الجماهير، إلى جانب الانتماء الوطني.

وشددت على أن جماهير الفريقين، رغم الاختلاف والتنافس بينهما، يجمعهما الانتماء إلى مصر، قائلة إن الجماهير قد تكون مختلفة ومتنافسة في المدرجات، لكن «في النهاية تجمعنا مصر»، معتبرة أن هذا المشهد كان من أبرز مكاسب مباراة القمة، وأن استمرار حضور الجماهير في الملاعب من شأنه أن يعيد لكرة القدم المصرية جانبًا مهمًا من روحها وجمالها.

الأهلي الزمالك جماهير الأهلي لميس الحديدي جماهير الزمالك القمة الجماهير المدرجات الماتشات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدير مدرسة بالدقهلية يستعرض مهاراته في الفنون القتالية

مدير مدرسة بالدقهلية يستعرض مهاراته في الفنون القتالية واللياقة البدنية أمام طلابه|صور

الذهب

عدى الـ 7000.. سعر الذهب يرتفع اليوم الإثنين

الإيجار القديم

رسالة هامة من الحكومة.. هل يحق للمالك طرد المستأجر بعد 7 سنوات؟

استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين

استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين من البيت.. الرابط والخطوات

السفارة المصرية بالرياض

سفارة مصر لدى السعودية تصدر بيانا لأبناء الجالية بشأن رحلات الطيران

إمام عاشور

إمام عاشور يكرر اعتذاره لـ معتمد جمال لهذا السبب

الدكتورة منار غانم

الأرصاد: أمطار رعدية ومنخفض جوي يغيران حالة الطقس بدءًا من بعد غد

راندة المنشاوي

تجديد الإيجار أو تعديل القيمة.. وزيرة الإسكان تكشف بدائل إخلاء شقق الايجار القديم

ترشيحاتنا

محافظ قنا

محافظ قنا يناقش281 طلبًا وشكوى للمواطنين خلال اللقاء المفتوح

ازالة بناء مخالف

إزالة بناء منزل مخالف على الأراضي الزراعية في إمبابة

فريق طبي بمركز أورام طنطا

إنجاز طبي ..استئصال ورم خبيث بالغدد الليمفاوية لسيدة داخل مركز أورام طنطا فى جراحة دقيقة بالمنظار

بالصور

من السرحان للتشنجات.. علاج مختلف أنواع الصرع بالأكل| وهذه الأنظمة الغذائية الأنسب

الصرع
الصرع
الصرع

بعد سحبها من السوق مرتين.. النودلز تثير الجدل في بريطانيا

النودلز
النودلز
النودلز

دنيا سامي تثير الجدل بـ فستان جريء

دنيا سامى تثير الجدل بـ فستان جرئ
دنيا سامى تثير الجدل بـ فستان جرئ
دنيا سامى تثير الجدل بـ فستان جرئ

روجينا تجمع بين الأناقة والفخامة في آخر ظهور لها

روجينا تجمع بين الأناقة و الفخافة فى اخر ظهور لها
روجينا تجمع بين الأناقة و الفخافة فى اخر ظهور لها
روجينا تجمع بين الأناقة و الفخافة فى اخر ظهور لها

فيديو

بكاء محمد منير

«عجّزت يا نجم».. حقيقة صادمة وراء بكاء محمد منير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مصر تبني تحالفا تنمويا في شرق آسيا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من عبور الأرض إلى معارك النفوذ.. مصر في مواجهة تحولات السياسة الدولية

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: بانوراما الكلمات في بيانات حرب 6 أكتوبر

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: أم الدنيا وسيط سلام.. اقرأوا التاريخ قبل أن تتهموا مصر

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: استقبال الرئيس السيسي في آسيا.. مكانة مصر التي لا تغيب

المزيد