لميس الحديدي: المكسب الأكبر في القمة كانت جماهير الأهلي والزمالك

قالت الإعلامية لميس الحديدي إن المكسب الأكبر من مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، التي انتهت بفوز الأهلي بهدفين، لم يكن مجرد الانتصار الكروي، رغم سعادتها بالفوز بصفتها أهلاوية، مشيرة إلى أن الأهلي حقق فوزه الرابع على التوالي على الزمالك، لكن المشهد الأهم بالنسبة إليها كان الحضور الجماهيري الكبير في المدرجات.

وأضافت مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّ الجماهير التي ملأت الاستاد من مشجعي الأهلي والزمالك تستحق التحية، بسبب ما قدمته من دخلات و«تيفوهات» رائعة، مؤكدة أن هذه الجماهير تستحق أن تستكمل الطريق، وتفضل موجودة دايمًا في كل المباريات، وتملى الاستادات في كل مكان، بدل ما يقتصر حضورها على مباريات الأهلي والزمالك فقط، وأن تكون موجودة ورا كل الفرق الجماهيرية.

ودعت إلى فتح المدرجات أمام الجماهير، قائلة: «نفتح بقى المدرجات! نفتح بقى المدرجات!»، موضحة أن هناك طرقًا كثيرة لضبط الجماهير، وأن الجميع تعلم أساليب التنظيم والانضباط، وبالتالي فإن الوقت الحالي هو وقت عودة الجماهير إلى الملاعب.

وأكدت أن الجماهير هي روح كرة القدم الحقيقية، قائلة: «هي دي روح الكورة، هي دي الروح الحقيقية لكرة القدم، وهي دي روح مصر»، مضيفة أن الحضور الجماهيري يمثل جزءًا من حلاوة كرة القدم المصرية، وأن المشهد الذي لفت انتباهها بصورة أكبر خلال مباراة الأمس كان تحية الجماهير لمصر بمناسبة السادس من أكتوبر.

وطالبت لميس الحديدي المشاهدين بمتابعة مشهد تحية الجماهير لمصر، مشيرة إلى أن جماهير الأهلي قدمت أغنية ومشهدًا مهمًا، فيما حيت جماهير الزمالك الأهلي، ووصفت ما حدث بأنه «شيء رائع» يعكس الروح الرياضية بين الجماهير، إلى جانب الانتماء الوطني.

وشددت على أن جماهير الفريقين، رغم الاختلاف والتنافس بينهما، يجمعهما الانتماء إلى مصر، قائلة إن الجماهير قد تكون مختلفة ومتنافسة في المدرجات، لكن «في النهاية تجمعنا مصر»، معتبرة أن هذا المشهد كان من أبرز مكاسب مباراة القمة، وأن استمرار حضور الجماهير في الملاعب من شأنه أن يعيد لكرة القدم المصرية جانبًا مهمًا من روحها وجمالها.