نتمنى لكم أحلامًا سعيدة.. الأهلي يغازل جماهيره بعد حسم القمة أمام الزمالك

احتفل النادي الأهلي بفوزه على غريمه التقليدي الزمالك بهدفين دون رد، في مباراة القمة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز، ونشر الحساب الرسمي للنادي صورة من المباراة عبر موقع «فيسبوك»، وعلق عليها قائلًا: «نتمنى لكم أحلامًا سعيدة ❤️».

وسجل محمد هاني الهدف الأول للأهلي في الدقيقة 39، قبل أن يضيف منصف بقرار الهدف الثاني في الدقيقة 80، ليحصد الفريق الأحمر ثلاث نقاط جديدة في مشواره ببطولة الدوري الممتاز.

الأهلي يتصدر جدول ترتيب الدوري

ورفع الأهلي رصيده إلى 16 نقطة، لينفرد بصدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بينما تجمد رصيد الزمالك عند 13 نقطة، ليتراجع إلى المركز الثالث بعد خسارته في القمة.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد الأهلي لمواجهة كيتارا الأوغندي، يوم السبت المقبل، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، حيث يسعى الفريق الأحمر لتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه، قبل مباراة العودة.