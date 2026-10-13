محمد صلاح عبد الفتاح: الزمالك تعرض لأخطاء تحكيمية في القمة

أكد محمد صلاح عبد الفتاح، الخبير التحكيمي، أن الزمالك تعرض لأخطاء تحكيمية خلال مواجهة الأهلي، التي انتهت بخسارة الفريق الأبيض بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأوضح الخبير التحكيمي، في تصريحات لبرنامج “زملكاوي”، مع محمد عبد الجليل، أن الحكم السلوفيني الذي أدار اللقاء كان يعاني من إصابة خلال أول 10 دقائق من المباراة، مشددًا على أن قانون كرة القدم واحد، ويجب تطبيقه في جميع الملاعب والدوريات دون استثناء.

وقال محمد صلاح عبد الفتاح إن الحكام المساعدين ارتكبوا أخطاءً وصفها بالكارثية خلال مباراة القمة، مؤكدًا أن الزمالك كان يستحق الحصول على ركلتي جزاء في لعبتي شيكو بانزا مع أشرف داري ومروان عطية.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن حكم تقنية الفيديو «VAR» كان يجب عليه التدخل في الحالات المثيرة للجدل، ومراجعة القرارات التي اتخذها حكم الساحة، من أجل تصحيح الأخطاء التحكيمية خلال اللقاء.