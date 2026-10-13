تحديد موعد عودة محمد السيد لتدريبات الزمالك

أكد الإعلامي خالد الغندور، إن محمد السيد نجم خط وسط الزمالك لن يعود إلى التدريبات الجماعية قبل منتصف نوفمبر المقبل.

وأوضح الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، ان اللاعب ما زال يواصل مرحلة التأهيل من الإصابة التي لحقت به.

تعرض محمد السيد، لاعب وسط نادي الزمالك، لإصابة قوية في مباراة أبو قير للأسمدة بالدوري المصري.

وأصيب محمد السيد بشرخ في مشط قدمه اليسرى، بعد الإشاعة التي خضع لها ووضع قدمه في جبيرة من أجل التئام الشرخ؛ حيث سيغيب اللاعب من شهر إلى شهر ونصف وفق بيان الزمالك.

موعد مباراة الزمالك القادمة

تستعد بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مواجهة أفريقية جديدة، عندما يحل الفريق الأبيض ضيفًا على الجيش الرواندي، ضمن منافسات ذهاب الدور التمهيدي الثاني من بطولة دوري أبطال أفريقيا، وذلك بعد الانتهاء من الاستعدادات لمباراة القمة أمام الأهلي في الدوري المصري الممتاز.

من المقرر أن تقام مباراة الزمالك والجيش الرواندي يوم الجمعة 16 أكتوبر 2026، ضمن منافسات ذهاب الدور التمهيدي الثاني من دوري أبطال أفريقيا، على ملعب أماهورو في العاصمة الرواندية كيجالي.