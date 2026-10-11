الواجب واجب.. مجلس الزمالك يتمنى الشفاء العاجل للرئيس السابق للنادي الأهلي

أعرب مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، عن تمنياته بالشفاء العاجل للمهندس محمود طاهر، الرئيس السابق للنادي الأهلي، بعد تعرضه لوعكة صحية.

وأعرب مجلس إدارة نادي الزمالك عن خالص تمنياته بالشفاء العاجل للمهندس محمود طاهر داعيا المولى عز وجل أن يمن عليه بتمام الصحة والعافية .

وقد تزايد الاهتمام داخل أروقة النادي الأهلي بالحالة الصحية للمهندس محمود طاهر رئيس القلعة الحمراء السابق بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة استدعت نقله إلى المستشفى خلال الساعات الماضية قبل أن يغادرها أمس السبت عقب خضوعه لسلسلة من الفحوصات الطبية للاطمئنان على حالته.

جاء تحرك مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب ليعكس حالة الاهتمام بمتابعة الحالة الصحية للرئيس السابق بعدما أصدر النادي بيانًا رسميًا تمنى خلاله الشفاء العاجل لمحمود طاهر الذي تولى قيادة النادي لعدة سنوات وشهدت فترته العديد من المحطات الإدارية والرياضية المهمة في تاريخ القلعة الحمراء.

تفاصيل الوعكة الصحية التي تعرض لها محمود طاهر

وكشف مصدر مطلع عن تفاصيل الحالة الصحية لمحمود طاهر موضحًا أن رئيس الأهلي السابق تعرض لوعكة صحية قوية عقب عودته من رحلة إلى مدينة الغردقة بعدما شعر بآلام شديدة في الذراع اليسرى الأمر الذي دفع إلى نقله للمستشفى لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة والوقوف على أسباب تلك الأعراض.

وبحسب المصدر فإن الفحوصات الطبية الأولية أثارت الاشتباه في احتمالية تعرض محمود طاهر لجلطة وهو ما استدعى خضوعه لمزيد من الفحوصات الدقيقة على مدار نحو 48 ساعة تحت إشراف الفريق الطبي المعالج من أجل الاطمئنان على حالته الصحية وتحديد طبيعة الوعكة التي تعرض لها.

وأضاف المصدر أن محمود طاهر غادر المستشفى صباح السبت بعد الانتهاء من الفحوصات التي خضع لها مشيرًا إلى أن حالته الصحية أصبحت مستقرة وفقًا للمعلومات المتاحة.

وشدد المصدر على أن الفريق الطبي أوصى بمنع الزيارات خلال الفترة الحالية في إطار الحرص على توفير الراحة اللازمة له ومساعدته على استعادة عافيته مع استمرار الاهتمام بمتابعة حالته الصحية.

في الوقت نفسه لم تتضمن المعلومات المتاحة تشخيصًا طبيًا نهائيًا يؤكد إصابة رئيس الأهلي السابق بجلطة إذ ظل الأمر في نطاق الاشتباه الأولي الذي دفع الأطباء إلى إجراء الفحوصات اللازمة وهو ما يجعل من الضروري عدم التعامل مع تلك الأنباء باعتبارها تشخيصًا مؤكدًا.