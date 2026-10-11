قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لضمان عودتك لمنظومة الخبز.. شروط وآليات تظلمات بطاقات التموين 2026
إجراءات احترازية عاجلة.. إخلاء 12 فصلًا بمدرسة في القليوبية بعد كسر خط الصرف الصحي
كيف أعرف الحائل الذي يمنع صحة الطهارة من غيره؟..الإفتاء توضح
إيران تتصدع تحت حصار ترامب الصامت.. "الإفلاس وشيك" والأسواق خاوية
مدير تعليم القليوبية يتفقد عددا من المدارس بالخصوص لمتابعة انتظام العملية التعليمية
قبل قمة الأهلي والزمالك.. زيزو مع 3 لاعبين يتصدرون هدافي الدوري المصري
أخبار خدمية | أسعار الذهب والدولار.. وحالة الطقس اليوم الأحد| فيديو
بسبب التزوير.. دفاع صبري نخنوخ يدعي مدنيًا بمليون جنيه ضد صاحب معرض السيارات
الأرصاد : أمطار رعدية على مناطق من جنوب سيناء والبحر الأحمر.. وانخفاض الحرارة بدءا من الخميس المقبل
«حروب الشائعات وتزييف الوعي».. «الراديو 9090» يكشف مخططات تنظيم الإخوان لاستهداف الجبهة الداخلية
إدراج 11 عالمًا من مركز البحوث الزراعية بقائمة «ستانفورد» للعلماء الأكثر تأثيرا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الواجب واجب.. مجلس الزمالك يتمنى الشفاء العاجل للرئيس السابق للنادي الأهلي

محمود طاهر
محمود طاهر

أعرب مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، عن تمنياته بالشفاء العاجل للمهندس محمود طاهر، الرئيس السابق للنادي الأهلي، بعد تعرضه لوعكة صحية.

وأعرب مجلس إدارة نادي الزمالك عن خالص تمنياته بالشفاء العاجل للمهندس محمود طاهر داعيا المولى عز وجل أن يمن عليه بتمام الصحة والعافية .

وقد تزايد الاهتمام داخل أروقة النادي الأهلي بالحالة الصحية للمهندس محمود طاهر رئيس القلعة الحمراء السابق بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة استدعت نقله إلى المستشفى خلال الساعات الماضية قبل أن يغادرها أمس السبت عقب خضوعه لسلسلة من الفحوصات الطبية للاطمئنان على حالته.

جاء تحرك مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب ليعكس حالة الاهتمام بمتابعة الحالة الصحية للرئيس السابق بعدما أصدر النادي بيانًا رسميًا تمنى خلاله الشفاء العاجل لمحمود طاهر الذي تولى قيادة النادي لعدة سنوات وشهدت فترته العديد من المحطات الإدارية والرياضية المهمة في تاريخ القلعة الحمراء.

تفاصيل الوعكة الصحية التي تعرض لها محمود طاهر

وكشف مصدر مطلع عن تفاصيل الحالة الصحية لمحمود طاهر موضحًا أن رئيس الأهلي السابق تعرض لوعكة صحية قوية عقب عودته من رحلة إلى مدينة الغردقة بعدما شعر بآلام شديدة في الذراع اليسرى الأمر الذي دفع إلى نقله للمستشفى لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة والوقوف على أسباب تلك الأعراض.

وبحسب المصدر فإن الفحوصات الطبية الأولية أثارت الاشتباه في احتمالية تعرض محمود طاهر لجلطة وهو ما استدعى خضوعه لمزيد من الفحوصات الدقيقة على مدار نحو 48 ساعة تحت إشراف الفريق الطبي المعالج من أجل الاطمئنان على حالته الصحية وتحديد طبيعة الوعكة التي تعرض لها.

وأضاف المصدر أن محمود طاهر غادر المستشفى صباح السبت بعد الانتهاء من الفحوصات التي خضع لها مشيرًا إلى أن حالته الصحية أصبحت مستقرة وفقًا للمعلومات المتاحة.

وشدد المصدر على أن الفريق الطبي أوصى بمنع الزيارات خلال الفترة الحالية في إطار الحرص على توفير الراحة اللازمة له ومساعدته على استعادة عافيته مع استمرار الاهتمام بمتابعة حالته الصحية.

في الوقت نفسه لم تتضمن المعلومات المتاحة تشخيصًا طبيًا نهائيًا يؤكد إصابة رئيس الأهلي السابق بجلطة إذ ظل الأمر في نطاق الاشتباه الأولي الذي دفع الأطباء إلى إجراء الفحوصات اللازمة وهو ما يجعل من الضروري عدم التعامل مع تلك الأنباء باعتبارها تشخيصًا مؤكدًا.

الأهلي الزمالك حسين لبيب محمود طاهر محمود الخطيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

تعليمات عاجلة للمدارس بشأن التقييمات تخفيفاً على الطلاب

وزير الكهرباء

وزير الكهرباء يزف بشرى للمواطنين بشأن شرائح الاستهلاك وفواتير الكهرباء

أرشيفية

تنبيه عاجل من السفارة السعودية بالقاهرة لمواطنيها بسبب تطورات حركة الطيران

سعر شهادة المقبلين على الزواج

سعر شهادة المقبلين على الزواج 2026 والأوراق المطلوبة وخطوات استخراجها

افشة

ناقد رياضي يكشف خبرًا سارًا للأهلي قبل «القمة»

إيطاليا

رابط التقديم.. إيطاليا تفتح باب استقدام 165 ألف عامل أجنبي في 2027

الاهلي والزمالك

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري .. والقنوات الناقلة

ياسر إبراهيم

رغم تعافيه من الإصابة.. أحمد حسن يكشف سبب استبعاد ياسر إبراهيم من مباراة «القمة»

ترشيحاتنا

رسميًا: شاومي تبدأ إطلاق تحديث HyperOS 4 الأسبوع المقبل! إليك أولى الأجهزة المستفيدة

رسميًا شاومي تبدأ إطلاق تحديث HyperOS 4 الأسبوع المقبل.. إليك الأجهزة المستفيدة

أخبار السيارات

أخبار السيارات| 5 سيارات رياضية أوتوماتيك في مصر "الأولى بأرخص سعر"..إطلاق نيسان فرونتير برو عالميًا بهذا السعر

ايكار 03T موديل 2026

سعر ومواصفات ايكار 03T موديل 2026 في السوق السعودية

بالصور

طريقة عمل الشكشوكة بالبيض والطماطم.. أكلة سهلة واقتصادية

طريقة عمل الشكشوكة بالبيض والطماطم.. أكلة سهلة واقتصادية تصلح للفطار والعشاء
طريقة عمل الشكشوكة بالبيض والطماطم.. أكلة سهلة واقتصادية تصلح للفطار والعشاء
طريقة عمل الشكشوكة بالبيض والطماطم.. أكلة سهلة واقتصادية تصلح للفطار والعشاء

كنز لصحتك .. أهمية تناول الجوافة يومياً؟

اهمية تناول الجوافة فى اليوم؟
اهمية تناول الجوافة فى اليوم؟
اهمية تناول الجوافة فى اليوم؟

أضرار المشروم النيئ.. هل طريقة تناوله تؤثر على سلامتك؟

أضرار المشروم النيئ.. هل طريقة تناوله تؤثر على سلامتك؟
أضرار المشروم النيئ.. هل طريقة تناوله تؤثر على سلامتك؟
أضرار المشروم النيئ.. هل طريقة تناوله تؤثر على سلامتك؟

بالحمالات السوداء.. مي حلمي تلفت الأنظار في آخر ظهور لها

مى حلمى تلفت الانظار فى اخر ظهور لها
مى حلمى تلفت الانظار فى اخر ظهور لها
مى حلمى تلفت الانظار فى اخر ظهور لها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: حصاد الحروف

سامر شقير

سامر شقير يكتب: هل نستخدم التكنولوجيا أم بدأت التكنولوجيا تستخدمنا؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المحكمة الدولية تحت الوصاية!

الدكتورة نسرين حجاج

الدكتورة نسرين حجاج تكتب: أكتوبر ليس ماضيًا.. بل أمن قومي

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: فيها حاجة حلوة.. النسخة الكورية

المزيد