ممدوح عباس ينفي رصد مكافآت للاعبي الزمالك حال الفوز على الأهلي

نفى ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الشرفي رصد مكافات ضخمة للاعبي الفريق الأول حال الفوز على الأهلي في مباراة القمة المرتقبة اليوم ضمن منافسات بطولة الدوري.

وقال ممدوح عباس خلال تصريحات عبر حسابه الرسمي بإكس : مباراة الزمالك والأهلي اليوم هي مباراة في الدوري الممتاز و لم اتحدث مع أي أحد من الإعلام بخصوص مكافآت مالية ضخمة أو غير ضخمة فهناك لائحة تنظم هذا الموضوع مع مجلس الإدارة.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية، مساء اليوم الأحد، إلى المواجهة المرتقبة التي تجمع بين الأهلي والزمالك، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، في لقاء يحمل أهمية كبيرة للفريقين في ظل المنافسة على صدارة جدول الترتيب خلال الموسم الحالي.

ويستضيف ستاد القاهرة الدولي مواجهة القمة بين قطبي الكرة المصرية، وسط ترقب جماهيري كبير، في ظل رغبة كل فريق في تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، لمواصلة المنافسة على لقب الدوري وتعزيز موقفه في جدول المسابقة.

من المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي والزمالك في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد، بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز