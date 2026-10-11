شوبير يشعل أجواء القمة قبل صدام الأهلي والزمالك.. من يفرض كلمته؟

أثار الإعلامي أحمد شوبير أجواء الحماس قبل المواجهة المرتقبة بين الأهلي والزمالك، المقرر إقامتها اليوم، في إطار منافسات الدوري المصري، وسط ترقب جماهيري كبير لمباراة القمة.

مباراة القمه

وكتب شوبير عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «اليوم يوم القمة.. الزمالك والأهلي في مواجهة مرتقبة لحسم صراع القمة وإشعال المنافسة.. فمن يفرض كلمته في ليلة الديربي؟».

وتتجه أنظار جماهير الكرة المصرية إلى استاد مباراة القمة، في انتظار مواجهة تحمل أهمية كبيرة للفريقين، في ظل رغبة كل طرف في تحقيق الفوز وحصد النقاط، وسط منافسة مرتقبة بين قطبي الكرة المصرية.