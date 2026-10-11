شوبير يشيد بموهبة محمود صلاح لاعب الأهلي: ممكن يكون من أحسن اللاعبين في مصر

أشاد الإعلامي أحمد شوبير بالمستوى الفني لمحمود صلاح، لاعب الأهلي، معبرًا عن إعجابه بموهبته وإمكانياته، ومؤكدًا أنه يمتلك المقومات التي تؤهله ليصبح واحدًا من أفضل اللاعبين في مصر خلال الفترة المقبلة.

محمود صلاح

وقال شوبير إن محمود صلاح قادر على تقديم مستويات مميزة وتحقيق نجاحات كبيرة حال حصوله على الفرصة المناسبة، مشددًا على أهمية أن يكون تفكيره وتخطيطه لمستقبله على قدر موهبته، حتى يتمكن من استغلال إمكانياته بالشكل الأمثل.

وضرب شوبير مثالًا بحمزة عبد الكريم، مشيرًا إلى ما وصل إليه اللاعب، ومؤكدًا أن محمود صلاح لا يقل عنه من حيث الموهبة، معربًا عن أمنيته بأن يهتم اللاعب بتطوير تفكيره وثقافته إلى جانب مستواه الفني، ليكون أحد الأسماء الواعدة في مستقبل الكرة المصرية.