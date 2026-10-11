شوبير: «الحظ» سلاح الزمالك الأهم أمام الأهلي في «القمة».. والأحمر أفضل فنيًا

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن الحظ يمثل أحد أهم أسلحة الزمالك قبل مواجهة الأهلي في مباراة القمة، مشيرًا إلى أن الفريق الأبيض حالفه التوفيق في 4 مباريات من أصل 5 خاضها في الدوري، بينما يرى أن الأهلي أفضل نسبيًا، لكنه لم يصل حتى الآن إلى المستوى الذي اعتادت جماهيره رؤيته.

مباراة القمه

وأوضح شوبير أن الفريقين يمتلكان الدافع لتحقيق الفوز، لكن رغبة الأهلي في حصد الانتصار تبدو أكبر، في ظل الضغوط والطموحات لدى الجماهير والإدارة واللاعبين والجهاز الفني، لافتًا إلى أن التعادل قد يكون نتيجة مرضية لجماهير الزمالك، بينما تظل كل الاحتمالات واردة أمام الأهلي، سواء الفوز أو التعادل أو الخسارة.

وأضاف أن الأهلي يمتلك أفضلية من حيث وفرة اللاعبين وقوة دكة البدلاء، لكن الزمالك يتمتع بحظ أكبر في الفترة الأخيرة، خاصة أن البدلاء نجحوا في صناعة الفارق وتسجيل الأهداف خلال المباريات الماضية، وهو ما قد يمنح الفريق الأبيض ورقة مهمة في مواجهة القمة.