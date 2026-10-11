شوبير يكشف ملامح تشكيل الأهلي أمام الزمالك.. 3 حيرة في حسابات عموتة

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن أبرز الاختيارات الفنية التي تحسم تشكيل الأهلي أمام الزمالك في مباراة القمة، في ظل وجود أكثر من بديل أمام الجهاز الفني بقيادة حسين عموتة.

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وقال شوبير إن الاختلاف في خط الدفاع يتمثل في اختيار اللاعب الذي سيشارك بجوار ياسين مرعي، بين أشرف داري وهادي رياض، بالإضافة إلى المفاضلة في مركز الظهير الأيسر بين توفيق محمد وكريم فؤاد.

وأضاف أن هناك تساؤلات بشأن هوية اللاعب الذي سيشارك بجوار مروان عطية في وسط الملعب، سواء علي محمود أو عمر الساعي، أو تغيير مركز حسين الشحات، في ظل تعدد الخيارات المتاحة أمام عموتة قبل المواجهة المرتقبة أمام الزمالك.